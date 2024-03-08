Нежнейшие тарталетки для праздничного стола/ Праздничный рецепт закуски за 10 минут

Попробуйте этот простой рецепт нежнейших тарталеток. Ваши близкие будут в восторге!



Приготовить легкую и вкусную закуску для праздничного стола не так сложно, как кажется. Делимся простым и изысканным рецептом тарталеток, их оценят даже приверженцы здорового образа жизни. Эта закуска станет одним из главных блюд на праздничном столе и не навредит фигуре. И вам не придется тратить много времени на готовку.

Что понадобится?

Авокадо 1 шт.

Лимонный сок 1 ст. л.

Крем-сыр 140 гр.

Тарталетки 12 шт.

Слабосоленая или подкопченная красная рыба 130 гр.

Огурец 1 шт.

Зелень по вкусу

Как приготовить?

Мякоть авокадо полить лимонным соком и размять вилкой или измельчить в блендере. Добавить крем-сыр. Получившуюся массу выложить в тарталетки.

Рыбу нарезать тонкие слайсами, свернуть в рулетики и выложить на тарталетки. Сверху закуску украсить кусочками огурца и зеленью.

Это простое блюдо вы сможете приготовить за 15 минут. Нежные и изысканные тарталетки будут выглядеть прекрасно на праздничном столе и придутся по вкусу всем гостям.