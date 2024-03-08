Нежнейшие тарталетки для праздничного стола/ Праздничный рецепт закуски за 10 минут

Приготовить легкую и вкусную закуску для праздничного стола не так сложно, как кажется. Делимся простым и изысканным рецептом тарталеток, их оценят даже приверженцы здорового образа жизни. Эта закуска станет одним из главных блюд на праздничном столе и не навредит фигуре. И вам не придется тратить много времени на готовку.
Что понадобится?
Авокадо 1 шт.
Лимонный сок 1 ст. л.
Крем-сыр 140 гр.
Тарталетки 12 шт.
Слабосоленая или подкопченная красная рыба 130 гр.
Огурец 1 шт.
Зелень по вкусу
Как приготовить?
Мякоть авокадо полить лимонным соком и размять вилкой или измельчить в блендере. Добавить крем-сыр. Получившуюся массу выложить в тарталетки.
Рыбу нарезать тонкие слайсами, свернуть в рулетики и выложить на тарталетки. Сверху закуску украсить кусочками огурца и зеленью.
Это простое блюдо вы сможете приготовить за 15 минут. Нежные и изысканные тарталетки будут выглядеть прекрасно на праздничном столе и придутся по вкусу всем гостям.