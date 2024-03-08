Угадайте актрису по кадру из советского кино / Тест к 8 марта

Международный женский день 8 марта – один из самых добрый, светлых и красивых праздников. В России ему всегда отводили особое место, потому как роль женщины в формировании крепкой традиционной семьи имеет основополагающее значение. Не случайно в народе возникла поговорка: "Мужчина – голова, а женщина – шея".
Сегодня "Дни.ру" предлагают вспомнить женщин, которые внесли вклад в формирование образа российской женщины. Это всеми любимые актрисы из советского кино. Попробуйте угадать их по кадрам из фильмов. Поздравляем с праздником и желаем удачи!
1. Эльдар Рязанов в фильме "Служебный роман" смог создать образ сильной и независимой женщины, добившейся больших карьерных высот. Однако в личной жизни ей повезло далеко не сразу... Как зовут актрису?
а. Алиса Фрейндлих
б. Лия Ахеджакова
в. Людмила Иванова
2. Проблемы с личной жизнью не давали покоя и героине оскароносной картины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Однако и в фильме, и в жизни эта актриса пришла к успеху.
а. Ирина Муравьева
б. Раиса Рязанова
в. Вера Алентова
3. Крылатое выражение "Ларису Ивановну хочу" Вахтанг Кикабидзе в "Мимино" посвятил именно этой прекрасной актрисе.
а. Александра Назарова
б. Нина Русланова
в. Елена Проклова
4. Вся страна подпевала этой талантливой актрисе, когда она исполняла песню "Нежность" в киноленте "Три тополя на Плющихе".
а. Татьяна Лиознова
б. Татьяна Доронина
в. Светлана Немоляева
5. В фильме "Кавказская пленница", вопреки расхожему заблуждению, "Песенку про медведей" исполняла не сама актриса, а ее коллега Аида Ведищева. Зато образ на экране советская звезда создала идеально. Как же ее зову?
а. Наталья Варлей
б. Надежда Румянцева
в. Наталья Селезнева
Правильные ответы на тест:
1 – а. Алиса Фрейндлих
2 – в. Вера Алентова
3 – в. Елена Проклова
4 – б. Татьяна Доронина
5 – а. Наталья Варлей
Если вы успешно справились, значит можете пройти не менее интересный тест для фанатов фильма "Служебный роман".