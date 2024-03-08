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Угадайте актрису по кадру из советского кино / Тест к 8 марта

Угадайте актрису по кадру из советского кино / Тест к 8 марта
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"Кавказская пленница", "Москва слезам не верит", "Служебный роман" и другие шедевры советского кино полюбились миллионам зрителей благодаря талантливой игре выдающихся актрис. Пройдите тест и угадайте их всех!

Международный женский день 8 марта – один из самых добрый, светлых и красивых праздников. В России ему всегда отводили особое место, потому как роль женщины в формировании крепкой традиционной семьи имеет основополагающее значение. Не случайно в народе возникла поговорка: "Мужчина – голова, а женщина – шея".

Сегодня "Дни.ру" предлагают вспомнить женщин, которые внесли вклад в формирование образа российской женщины. Это всеми любимые актрисы из советского кино. Попробуйте угадать их по кадрам из фильмов. Поздравляем с праздником и желаем удачи!


1. Эльдар Рязанов в фильме "Служебный роман" смог создать образ сильной и независимой женщины, добившейся больших карьерных высот. Однако в личной жизни ей повезло далеко не сразу... Как зовут актрису?

Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Алиса Фрейндлих

б. Лия Ахеджакова

в. Людмила Иванова


2. Проблемы с личной жизнью не давали покоя и героине оскароносной картины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Однако и в фильме, и в жизни эта актриса пришла к успеху.

Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Ирина Муравьева

б. Раиса Рязанова

в. Вера Алентова


3. Крылатое выражение "Ларису Ивановну хочу" Вахтанг Кикабидзе в "Мимино" посвятил именно этой прекрасной актрисе.

Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Александра Назарова

б. Нина Русланова

в. Елена Проклова


4. Вся страна подпевала этой талантливой актрисе, когда она исполняла песню "Нежность" в киноленте "Три тополя на Плющихе".

Скриншот: YouTube-канал "Киностудия Горького"

а. Татьяна Лиознова

б. Татьяна Доронина

в. Светлана Немоляева


5. В фильме "Кавказская пленница", вопреки расхожему заблуждению, "Песенку про медведей" исполняла не сама актриса, а ее коллега Аида Ведищева. Зато образ на экране советская звезда создала идеально. Как же ее зову?

Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Наталья Варлей

б. Надежда Румянцева

в. Наталья Селезнева

Правильные ответы на тест:

1 – а. Алиса Фрейндлих

2 – в. Вера Алентова

3 – в. Елена Проклова

4 – б. Татьяна Доронина

5 – а. Наталья Варлей

Если вы успешно справились, значит можете пройти не менее интересный тест для фанатов фильма "Служебный роман".

8 марта 2024, 06:04
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для киноманов / Угадайте по кадру советский фильм, снятый на Кавказе

Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Пятый канал Россия&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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