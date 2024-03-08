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Четверг 7 марта

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ТЕСТ для настоящих гурманов / Отгадайте вкусную еду / Разыгрываем аппетит!

ТЕСТ для настоящих гурманов / Отгадайте вкусную еду / Разыгрываем аппетит!
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С этими продуктами мы сталкиваемся чуть ли не каждый день. Сможете ли вы угадать их по описанию?

Продукты питания играют важную роль в нашей жизни, поскольку они обеспечивают наш организм необходимыми питательными веществами для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Правильное питание является основой здорового образа жизни. "Дни.ру" подготовили тест для настоящих гурманов, в котором вам предстоит отгадать вкусную еду по описанию.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

1. Эти мелкие зерна едят по всему миру. Выращивают их во влажной почве. Их варят и подают с приправами, например, с куркумой, кумином, корицей, паприкой.

2. Эти тонкие и длинные мучные изделия очень популярны не только у себя на родине, в Италии, но и по всему миру. Их едят с разными соусами, например, с томатным.

3. Этот продукт делают из молока и сычужной закваски. Он может быть твердым или мягким.

4. Это большущая зеленая ягода с красной сочной мякотью внутри.

5. У этого растения мы едим только листья. Есть, например, такие виды, как айсберг, романо и руккола.

6. Маленькие круглые плоды этого овоща созревают в стручках.

7. Он растет в жарких странах. У него очень твёрдая оболочка и белая мякоть под ней, а в середине плода – питательное молоко.

Продукты. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Продукты. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

8. Плоды этого растения растут в земле. Их можно варить, жарить, готовить из них чипсы или пюре.

9. Он созревает на лозе. Его называют белым, красным и чёрным, а сорт без

косточек называется кишмиш.

10. Оно очень холодное, с разными вкусами – бывает ванильное, фруктовое, шоколадное. Говорят, его изобрели ещё в 3000 г. до н.э. в Китае.

11. Это сладкое угощение делают из какао-бобов. Это может быть и твердая плитка, и горячий напиток, и соус.

12. Многие любят поливать этим томатным соусом сосиски, хот-доги и бургеры.

13. У этого плоского блюда круглая основа из теста, а соусов и начинок может быть великое множество. Изобрели его в Италии, а едят теперь по всему миру.

14. Если этот длинный изогнутый желтый плод перезреет, на нём появляются коричневые пятна.

15. Из этого большого круглого родственника кабачка можно не только сварить кашу или испечь пирог, но и вырезать большой подсвечник с жуткими светящимися глазами.

Бананы. Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бананы. Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Правильные ответы

1. Рис

2. Спагетти

3. Сыр

4. Арбуз

5. Салат

6. Горох

7. Кокос

8. Картофель

9. Виноград

10. Мороженое

11. Шоколад

12. Кетчуп

13. Пицца

14. Банан

15. Тыква

8 марта 2024, 00:02
Яблоки. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Фото: www.globallookpress.com

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