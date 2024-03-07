Витаминная бомба! / Салат из свеклы с хреном / Рецепт для тонкой талии!

Простой салат из самых дешевых ингредиентов может стать настоящей находкой для тех, кто следит за фигурой и придерживается правильного питания!

Чтобы приготовить вкусное и полезное блюдо, иногда достаточно и двух ингредиентов. Предлагаем вам обратить внимание на этот салат из свеклы, сладкий вкус которой деликатно оттеняют аромат хрена и уксус. Это по-нашему! Попробуйте приготовить салат для красивой фигуры. Затрат – минимум, а пользы – цельный вагон, как писал классик!

Салат из свеклы с хреном точно понравится любителям ЗОЖ и правильного питания. В корнеплоде много витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья. Приступаем?





Для приготовления салата из свеклы с хреном вам понадобится:

Свекла – 600 граммов

Хрен – 80 граммов

Уксус – 2 столовые ложки

Соль, перец – по вкусу

Сахар – 1 чайная ложка





ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Свеклу тщательно моем под проточной водой и очищаем от кожуры.

2. Приготовить корнеплод можно двумя способами: либо отварить, либо запечь в фольге при температуре 180–190 °С. Любой из способов хорош для салата.

2. Далее необходимо остудить свеклу. После этого нарежьте ее кусочками или натрите на терке – как вам больше нравится.

3. Хрен промойте под проточной водой и натрите на мелкой терке.

4. Смешайте в миске для салата свеклу и хрен, заправьте овощи уксусом. Добавьте указанную меру сахара, а также соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все снова и подавайте к столу.

Салат из свеклы с хреном хорошо подойдет к мясу и рыбе. Также его можно при желании заправить майонезом. Такой вариант соуса подойдет для любителей более сытных и калорийных блюд. Приятного аппетита!