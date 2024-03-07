Витаминная бомба! / Салат из свеклы с хреном / Рецепт для тонкой талии!

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Четверг 7 марта

22:02Витаминная бомба! / Салат из свеклы с хреном / Рецепт для тонкой талии! 21:31Найден ключ к женскому сердцу / Секрет женской психологии раскрыт! / Узнай прямо сейчас 21:01Тест о жизни в Советском Союзе / А помните ли вы..? / Пройдет только настоящий гражданин СССР 20:41Слабосоленая красная рыба в домашних условиях за 25 минут / Лучший рецепт засолки! 20:21К вам спешит удача! / 8 признаков того, что скоро повезет 19:58Никто выпить бы не смог! Жуткий коктейль, который очень любил Миронов! Не смейте повторять! 19:34Весенние приметы на счастье / Как природа предсказывает нам удачу 19:15Этим рецептом голубцов Голубкина женила на себе Миронова / Как приготовить блюдо, от которого актер был без ума? 18:54Эти шедевры с Мироновым смотрят редко / А ты видел эти фильмы со звездой СССР? 17:58Салат с судаком по ГОСТу / Рецепт из СССР / Рыбный день 17:34ТЕСТ: угадай сказку советского режиссера Александра Роу по кадру 17:18Средства от кашля: проверенные временем рецепты от простуды с редькой и медом / Вкусно и полезно 16:59Грибной суп за 15 минут! / Вкуснее не бывает! / Рецепт сливочного супа с грибами 16:32Наши бабушки ухаживали за волосами именно так! / Уход за волосами из 60-х / Советы для роста волос 16:11Что подарить женщине на 8 марта / Подарки для дам до 1000 рублей 15:59Убитая горем сестра Мартиросяна раскрыла тайну смерти артиста 15:39Домашние оближут пальчики / рецепт вкуснейших пончиков с кремом 15:14ТОП-5 клипов певца SHAMAN по популярности 14:41ЛАКОМСТВО НА УРА / Готовим ленивый хачапури / ВОТ легкий РЕЦЕПТ для сытного застолья 14:35Дискотека 80-х. ТЕСТ: отгадайте слова песни по кадру с концерта СССР 13:47Куда сходить в Москве: афиша c 9 по 18 марта 13:14Готовим СОЧНЫЙ салат с сельдереем "Мухоморная опушка" / Даже дети останутся в восторге 13:05Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи 12:34Бадамбура: готовим АРОМАТНЫЕ булочки с ореховой начинкой к чаю / Любимый рецепт из простых ингредиентов 11:57У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ 11:45Тест к юбилею кинокартины "Женитьба Бальзаминова" / киностудия "Мосфильм" 11:18ТЕСТ: сможете узнать советские мультфильмы по кадру? / Любимые картины из детства / Эпоха СССР 10:59ОТГАДАЙТЕ ГОРОД СССР по кадру: НОВЫЙ ТЕСТ для рожденных в советское время 09:57Тест: вспоминаем фильм "Карнавальная ночь" / Киностудия "Мосфильм" 09:46Тест для фанатов сериала "Молодежка" – наберите 10 из 10! 09:07На страже семейного благополучия: магический ритуал против ссор и разногласий / Рассказываем суть обряда "МАГИЯ ЛЮБВИ" 08:02Романтический завтрак: готовим НЕЖНЕЙШИЕ вафли с корицей / Простой рецепт весеннего лакомства 06:03Тест для киноманов / Угадайте по кадру советский фильм, снятый на Кавказе 03:09Как не остаться без подарка на 8 марта – советы психолога 00:02Мастерим вазу для цветов из подручных материалов к 8 марта / Декор своими руками / ДЛЯ ТЮЛЬПАНОВ и не только 22:07Тест для дачников-садоводов / Хорошо ли вы разбираетесь во флоре лесов, полей и огородов 21:49Тест для путешественников: угадай страну по городу 21:225 романтических комедий к 8 марта / Для идеального киновечера с любимой женщиной 21:06Рецепт запеканки от поварихи Тоси из фильма "Девчата" / Картофельная запеканка с мясом по ГОСТу 20:32Идеальный план на 8 марта / Как провести этот день незабываемо 20:13Нежнейшее пюре с соусом песто! / Пальчики оближешь! / Рецепт любимого пюре 19:51Тест на знание слов из старорусского языка / Что такое ВАКАЦИЯ, ЖБАН, МОРОК? 19:26Тест: угадайте современные российские сериалы по фото 19:05Что делать, если ребенок застал родителей во время взрослых игр? / Совет психолога Бартона 18:49Вот как сегодня выглядит Алина Кабаева! Просто красавица! Губерниев показал спортсменку 18:07ЧТО сказала Мадонна сразу после выхода из комы | Шокирующее признание поп-иконы 17:47Этих животных ЧУДОМ спасли! / Есть еще добрые люди на Земле! / Не сможешь удержать слезу 17:29Удиви ее манной кашей! Такого ты для нее еще не делал! / Красивый рецепт 17:10Не делай это за день до 8 марта! / От чего отказывались наши предки / Народные приметы 17:08Geely Emgrand – конкурент Volkswagen или Vesta?
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Витаминная бомба! / Салат из свеклы с хреном / Рецепт для тонкой талии!

Витаминная бомба! / Салат из свеклы с хреном / Рецепт для тонкой талии!
55

Простой салат из самых дешевых ингредиентов может стать настоящей находкой для тех, кто следит за фигурой и придерживается правильного питания!

Чтобы приготовить вкусное и полезное блюдо, иногда достаточно и двух ингредиентов. Предлагаем вам обратить внимание на этот салат из свеклы, сладкий вкус которой деликатно оттеняют аромат хрена и уксус. Это по-нашему! Попробуйте приготовить салат для красивой фигуры. Затрат – минимум, а пользы – цельный вагон, как писал классик!

Салат из свеклы с хреном точно понравится любителям ЗОЖ и правильного питания. В корнеплоде много витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья. Приступаем?


Для приготовления салата из свеклы с хреном вам понадобится:

  • Свекла – 600 граммов
  • Хрен – 80 граммов
  • Уксус – 2 столовые ложки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сахар – 1 чайная ложка


ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Свеклу тщательно моем под проточной водой и очищаем от кожуры.

2. Приготовить корнеплод можно двумя способами: либо отварить, либо запечь в фольге при температуре 180–190 °С. Любой из способов хорош для салата.

2. Далее необходимо остудить свеклу. После этого нарежьте ее кусочками или натрите на терке – как вам больше нравится.

3. Хрен промойте под проточной водой и натрите на мелкой терке.

4. Смешайте в миске для салата свеклу и хрен, заправьте овощи уксусом. Добавьте указанную меру сахара, а также соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все снова и подавайте к столу.

Салат из свеклы с хреном хорошо подойдет к мясу и рыбе. Также его можно при желании заправить майонезом. Такой вариант соуса подойдет для любителей более сытных и калорийных блюд. Приятного аппетита!

7 марта 2024, 22:02
Telegram / @topretsept✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пять лучших кремов для рук в холода

По теме

Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ!

Готовим печеночный торт / Шаг за шагом к ИЗЫСКАННОМУ угощению / Подробный рецепт

 Рецепты

Сюжеты Рецепты

Найден ключ к женскому сердцу / Секрет женской психологии раскрыт! / Узнай прямо сейчас

Найден ключ к женскому сердцу / Секрет женской психологии раскрыт! / Узнай прямо сейчас
В преддверии 8 марта, дорогие мужчины, мотайте на ус, как можно осчастливить свою возлюбленную. Изучение, проведенное среди 1156 представительниц слабого пола в диапазоне возрастов от 18 до 72 лет, выявило неочевидную закономерность.

Тест о жизни в Советском Союзе / А помните ли вы..? / Пройдет только настоящий гражданин СССР

Тест о жизни в Советском Союзе / А помните ли вы..? / Пройдет только настоящий гражданин СССР
Это было время демонстраций, профсоюзов, народных дружинников и дефицита. В магазинах сложно было что-то найти, а торты, десерты, колбасы и кола считались деликатесами. Зато есть что вспомнить, не так ли? Для многих граждан нашей страны времена СССР связаны с чем-то добрым, качественным и настоящим, несмотря на частые перебои с товарами.

Слабосоленая красная рыба в домашних условиях за 25 минут / Лучший рецепт засолки!

Слабосоленая красная рыба в домашних условиях за 25 минут / Лучший рецепт засолки!
Для этого рецепта можно взять семгу, форель или другую красную рыбу. Делимся вкусным рецептом слабосоленой красной рыбы, которую можно приготовить всего за 25 минут! Это блюдо идеально подойдет как для повседневной семейной трапезы, так и для особенных случаев.

К вам спешит удача! / 8 признаков того, что скоро повезет

К вам спешит удача! / 8 признаков того, что скоро повезет
Если с вами это произошло, значит скоро вас ждет удача! Отвертеться не получиться! Признавайтесь, верите ли вы в приметы? Если стучите по дереву и плюете через левое плечо, значит, верите.

Никто выпить бы не смог! Жуткий коктейль, который очень любил Миронов! Не смейте повторять!

Никто выпить бы не смог! Жуткий коктейль, который очень любил Миронов! Не смейте повторять!
О гастрономических пристрастиях великого Андрея Миронова рассказал Александр Ширвиндт. Александр Ширвиндт, давний товарищ Андрея Миронова и знаменитый художественный руководитель Театра сатиры, поделился малоизвестными фактами о предпочтениях Миронова.

Выбор читателей

06/03СрдОтгадайте комедийный фильм СССР по кадру / Киностудия Горького 06/03СрдТест: угадай фильм СССР по кадру с девушкой / Киностудия "Мосфильм" 07/03ЧтвТест: вспоминаем фильм "Карнавальная ночь" / Киностудия "Мосфильм" 06/03СрдТест для любителей кино: Угадайте популярный курорт СССР по кадру из фильма 06/03Срд"За заслуги перед Отечеством": получит ли жена иноагента Пугачева орден к 75-летию 06/03Срд"Лолиту очень жалко": Охлобыстин рассказал о серьезных проблемах Милявской