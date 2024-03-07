Слабосоленая красная рыба в домашних условиях за 25 минут / Лучший рецепт засолки!

Для этого рецепта можно взять семгу, форель или другую красную рыбу.



Делимся вкусным рецептом слабосоленой красной рыбы, которую можно приготовить всего за 25 минут! Это блюдо идеально подойдет как для повседневной семейной трапезы, так и для особенных случаев.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

600 гр. филе красной рыбы;

3 ст. л. соли;

1 ч. л. сахара;

3-4 с. л. растительного масла;

500 мл. воды.





ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ:

1. Перед началом, если филе красной рыбы заморожено, его следует разморозить. После того как рыбное филе станет мягким, промокните его бумажным полотенцем после тщательного ополаскивания в прохладной воде.

2. Далее подготовьте маринад: смешайте воду, сахар, соль и масло до однородности.

3. После этого поместите филе в смесь и оставьте на 15 минут, чтобы оно впитало все ароматы.

4. Наконец, аккуратно удалите лишнюю жидкость с филе, используя дуршлаг. Верните рыбу в миску и обильно полейте маслом.

И вот наша восхитительная слабосоленая красная рыба готова! Это лучший рецепт засолки! Приятного аппетита!