Слабосоленая красная рыба в домашних условиях за 25 минут / Лучший рецепт засолки!

Делимся вкусным рецептом слабосоленой красной рыбы, которую можно приготовить всего за 25 минут! Это блюдо идеально подойдет как для повседневной семейной трапезы, так и для особенных случаев.
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
- 600 гр. филе красной рыбы;
- 3 ст. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 3-4 с. л. растительного масла;
- 500 мл. воды.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ:
1. Перед началом, если филе красной рыбы заморожено, его следует разморозить. После того как рыбное филе станет мягким, промокните его бумажным полотенцем после тщательного ополаскивания в прохладной воде.
2. Далее подготовьте маринад: смешайте воду, сахар, соль и масло до однородности.
3. После этого поместите филе в смесь и оставьте на 15 минут, чтобы оно впитало все ароматы.
4. Наконец, аккуратно удалите лишнюю жидкость с филе, используя дуршлаг. Верните рыбу в миску и обильно полейте маслом.
И вот наша восхитительная слабосоленая красная рыба готова! Это лучший рецепт засолки! Приятного аппетита!