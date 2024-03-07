К вам спешит удача! / 8 признаков того, что скоро повезет

Если с вами это произошло, значит скоро вас ждет удача! Отвертеться не получиться!

Признавайтесь, верите ли вы в приметы? Если стучите по дереву и плюете через левое плечо, значит, верите. Порой мы сами не задумываемся над этим, а делаем все словно в автоматическом режиме. Так уж сложилось на протяжении многих столетий, что народные приметы живут среди людей. А эти 8 признаков расскажут вам о скорой удаче, которая к вам спешит! О чем речь?





1. Летучие мыши на чердаке

Как ни странно, но эти мышки приносят удачу. Хороший знак, если на крыше дома завелись такие ночные обитатели. Они никогда не остановятся там, где плохая энергия. А это значит, что ваш дом – полная чаша.

2. Чешется ухо

Слывет мнение, что ухо горит или чешется к обсуждениям. Однако ж это не так. Особенную значимость имеет беспокойство слева – это ухо чешется к романтическим отношениям. Будьте внимательны!

3. Незнакомое животное вас принимает

Это значит, что вы излучаете мир, добро и любовь. Такое поведение братьев наших меньших сулит везение. Незнакомая кошка увязалась — к удаче.

4. Восьмерка – к счастью

Любая восьмерка олицетворяет знак бесконечности. Это значит, что, встречая на пути этот знак, у вас появляется возможность встретиться лицом к лицу с госпожой Удачей!

5. Одежда наизнанку или задом наперед

Если вы случайно надели на себя одежду наизнанку — ждите удачи. Вы открыты к сигналам Вселенной, и она скоро одарит вас подарками. Но это работает лишь в том случае, если ошибка произошла случайно.

6. Покалывание в левой руке

Такие ощущения говорят о скорой прибавке к зарплате или получении денег. Ладонь левой руки настроена на денежный поток, так что ждите улучшения финансовой ситуации.

7. Птичий помет

Если на вас попала "бомбочка" от крылатых обитателей неба, значит, вскоре вас ждет удача. Скорее всего, придут деньги.

8. Плющ, растущий на доме

Это признак удачи и достатка. К тому же растение облагораживает жилище и отпугивает беды.