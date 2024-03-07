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Четверг 7 марта

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Никто выпить бы не смог! Жуткий коктейль, который очень любил Миронов! Не смейте повторять!

Никто выпить бы не смог! Жуткий коктейль, который очень любил Миронов! Не смейте повторять!
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О гастрономических пристрастиях великого Андрея Миронова рассказал Александр Ширвиндт.

Александр Ширвиндт, давний товарищ Андрея Миронова и знаменитый художественный руководитель Театра сатиры, поделился малоизвестными фактами о предпочтениях Миронова. Ширвиндт упомянул о жутком коктейле, который очень любил Миронов, — виски с молоком, вкус, который большинству покажется отталкивающим. Такое лучше не повторять.

Если бы Андрей Миронов, знаменитый российский актер, дожил до 7-го марта 2024 года, ему бы исполнилось 83. К сожалению, жизнь артиста неожиданно оборвалась почти 37 лет назад в 1987 году.

Александр Ширвиндт был одним из самых близких друзей Андрея Миронова. Общение артистов зародилось еще в детские годы. Особенно театральному режиссеру запомнился "необычный" вкус Миронова — предпочтение виски с молоком над любыми другими алкогольными напитками.

В своих воспоминаниях Ширвиндт отмечает, что лишь раз осмелился пробовать необычное сочетание виски с добавлением молока. Опыт оказался настолько неприятным, что режиссер более не испытывал судьбу. Ширвиндт утверждал, что никто другой не мог употреблять такую смесь, называя ее непригодной для питья.

Ранее "Дни.ру" писали о секретом рецепте, с помощью которого Голубкина, говорят, женила на себе Миронова.
7 марта 2024, 19:58
Андрей Миронов. Фото: к/ф "Фантазии Фарятьева" (реж. Илья Авербах)
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест и вспомните любимых актеров

Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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