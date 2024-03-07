Никто выпить бы не смог! Жуткий коктейль, который очень любил Миронов! Не смейте повторять!

О гастрономических пристрастиях великого Андрея Миронова рассказал Александр Ширвиндт.



Александр Ширвиндт, давний товарищ Андрея Миронова и знаменитый художественный руководитель Театра сатиры, поделился малоизвестными фактами о предпочтениях Миронова. Ширвиндт упомянул о жутком коктейле, который очень любил Миронов, — виски с молоком, вкус, который большинству покажется отталкивающим. Такое лучше не повторять.

Если бы Андрей Миронов, знаменитый российский актер, дожил до 7-го марта 2024 года, ему бы исполнилось 83. К сожалению, жизнь артиста неожиданно оборвалась почти 37 лет назад в 1987 году.





Александр Ширвиндт был одним из самых близких друзей Андрея Миронова. Общение артистов зародилось еще в детские годы. Особенно театральному режиссеру запомнился "необычный" вкус Миронова — предпочтение виски с молоком над любыми другими алкогольными напитками.





В своих воспоминаниях Ширвиндт отмечает, что лишь раз осмелился пробовать необычное сочетание виски с добавлением молока. Опыт оказался настолько неприятным, что режиссер более не испытывал судьбу. Ширвиндт утверждал, что никто другой не мог употреблять такую смесь, называя ее непригодной для питья.



