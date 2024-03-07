Этим рецептом голубцов Голубкина женила на себе Миронова / Как приготовить блюдо, от которого актер был без ума?

Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Вот и советский и российский актер Андрей Миронов не смог устоять перед голубцами Ларисы Голубкиной.

Андрей Миронов — знаменитый советский артист. 7 марта 2024 года актер мог отметить 83-летие. Миронов скоропостижно скончался 16 августа 1987 года в возрасте 46 лет. В день памяти артиста делимся блюдом, от которого Андрей Александрович был просто без ума!

Андрей Миронов вел непрерывную битву с лишними килограммами, стараясь тщательно контролировать свой рацион. Тем не менее кулинарные шедевры его супруги Ларисы Голубкиной оказывались слишком соблазнительными, чтобы отказаться от них.

Среди разнообразия блюд, которыми Лариса Ивановна радовала своего избранника, особое место занимали голубцы, ставшие легендарным деликатесом не только для Миронова, но и для других людей, кто стремился попробовать блюдо. Как оказалось, секрет рецепта заключается в белом вине.





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Итак, как приготовить легендарные голубцы по секрету народной артистки РСФСР? Этим рецептом Голубкина, говорят, и женила на себе Андрея Миронова! Записываем!





ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:





Капуста белокочанная — 1,2 кг.;



Растительное масло — 100 мл.;



Рис — 150 гр.;



Петрушка — пучок;



Репчатый лук — 1 шт.;



Говядина (филе) — 600 гр.;

Соль — 3 ч. л.;

Черный молотый перец — 1 ч .л.;

Сметана — 200 гр.;

Вода — 700 мл.;

Томатная паста — 200 гр.;



Мука — 2 с. л.;

Сахар — 3 ч. л.





ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ





1. Процесс приготовления начинается с риса, который нужно залить кипятком и варить на медленном огне под закрытой крышкой в течение 10 минут.

2. Подготавливаем основные ингредиенты: мелко нарубленную петрушку откладываем в сторону, а лук нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле до золотистого оттенка.

3. Следующий шаг — капуста. Удаляем внешние листы и кочерыгу. Затем капустный вилок погружаем в кипящую воду в кастрюле и варим примерно 15 минут до полуготовности. После варки капусту осторожно вынимаем и даем воде стечь, используя дуршлаг.

4. Мясо тщательно измельчаем. Пропускаем через мясорубку дважды, используя мелкую насадку.

5. В мясной фарш добавляем следующие компоненты: воду, петрушку, рис, лук, соль и перец по вкусу.

6. Разделяем каждый капустный лист и выкладывает небольшое количество фарша, аккуратно формируем голубцы.

7. Перед тушением голубцы обваливают в муке и обжаривают на сковороде в растительном масле с обеих сторон до образования золотистой корочки.

8. Для тушения используем противень с высокими стенками, куда складываем подготовленные голубцы.

9. Особое внимание стоит уделить приготовлению соуса. На сухой горячей сковороде обжариваем муку. На другой конфорке в ковшике нагреваем сметану, добавляем томатную пасту и тщательно все перемешиваем до получения однородной массы. В эту смесь добавляем поджаренную муку, вливаем немного воды, солим, добавляем сахар и щепотку черного перца. После того как соус закипит, его снимают с огня и поливают им голубцы.

10. Отметим, что Голубкина имела уникальный подход к приготовлению голубцов, включая использование белого вина для соуса вместо воды.