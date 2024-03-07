Этим рецептом голубцов Голубкина женила на себе Миронова / Как приготовить блюдо, от которого актер был без ума?

Андрей Миронов — знаменитый советский артист. 7 марта 2024 года актер мог отметить 83-летие. Миронов скоропостижно скончался 16 августа 1987 года в возрасте 46 лет. В день памяти артиста делимся блюдом, от которого Андрей Александрович был просто без ума!
Андрей Миронов вел непрерывную битву с лишними килограммами, стараясь тщательно контролировать свой рацион. Тем не менее кулинарные шедевры его супруги Ларисы Голубкиной оказывались слишком соблазнительными, чтобы отказаться от них.
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ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
- Капуста белокочанная — 1,2 кг.;
- Растительное масло — 100 мл.;
- Рис — 150 гр.;
- Петрушка — пучок;
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Говядина (филе) — 600 гр.;
- Соль — 3 ч. л.;
- Черный молотый перец — 1 ч .л.;
- Сметана — 200 гр.;
- Вода — 700 мл.;
- Томатная паста — 200 гр.;
- Мука — 2 с. л.;
- Сахар — 3 ч. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
1. Процесс приготовления начинается с риса, который нужно залить кипятком и варить на медленном огне под закрытой крышкой в течение 10 минут.
2. Подготавливаем основные ингредиенты: мелко нарубленную петрушку откладываем в сторону, а лук нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле до золотистого оттенка.
3. Следующий шаг — капуста. Удаляем внешние листы и кочерыгу. Затем капустный вилок погружаем в кипящую воду в кастрюле и варим примерно 15 минут до полуготовности. После варки капусту осторожно вынимаем и даем воде стечь, используя дуршлаг.
4. Мясо тщательно измельчаем. Пропускаем через мясорубку дважды, используя мелкую насадку.
5. В мясной фарш добавляем следующие компоненты: воду, петрушку, рис, лук, соль и перец по вкусу.
6. Разделяем каждый капустный лист и выкладывает небольшое количество фарша, аккуратно формируем голубцы.
7. Перед тушением голубцы обваливают в муке и обжаривают на сковороде в растительном масле с обеих сторон до образования золотистой корочки.
8. Для тушения используем противень с высокими стенками, куда складываем подготовленные голубцы.
9. Особое внимание стоит уделить приготовлению соуса. На сухой горячей сковороде обжариваем муку. На другой конфорке в ковшике нагреваем сметану, добавляем томатную пасту и тщательно все перемешиваем до получения однородной массы. В эту смесь добавляем поджаренную муку, вливаем немного воды, солим, добавляем сахар и щепотку черного перца. После того как соус закипит, его снимают с огня и поливают им голубцы.
10. Отметим, что Голубкина имела уникальный подход к приготовлению голубцов, включая использование белого вина для соуса вместо воды.
11. Блюдо медленно готовится в духовке при низкой температуре на протяжении трех часов. Подавать их предпочитают, украсив свежей нарезанной зеленью. Приятного аппетита!