Эти шедевры с Мироновым смотрят редко / А ты видел эти фильмы со звездой СССР?

В день рождения народного артиста РСФСР вспоминаем самые непопулярные кинофильмы с его участием. А вам они известны?

7 марта 2024 года одному из любимых советских актеров могло бы исполниться 83 года. В преддверии Международного женского дня (а по некоторым источникам, 8 марта) в 1941 году родился Андрей Миронов. Его лицо, кажется, не сходило с экранов телевизоров с того момента, как он пришел в актерскую профессию. Творческое наследие Андрея Александровича настолько велико, что, кажется, невозможно вспомнить абсолютно всю его фильмографию. А вы помните эти не очень популярные киноленты, в которых сыграл актер?

1. "А если это любовь?" (1961) режиссера Юлия Райзмана

В этом фильме Андрей Миронов принимал участие, еще будучи студентом. Кино о драматичных отношениях подростков вызвало немало дискуссий. В нем показано, как первая любовь становится посмешищем для моралистов. Также в фильме затронута тема того, сколько приходится пережить главным героям вопреки мнению общественности. Миронов сыграл Петра – одного из участников событий, происходящих вокруг влюбленной пары.

2. "Мой младший брат" (1962) режиссера Александра Зархи

В этом фильме Андрей Миронов сыграл роль физкультурника Юрки. Хотя кандидатура актёра вызывала много вопросов у членов худсовета, его все же утвердили на эту роль. Сюжет киноленты рассказывает об истории двух братьев, которые по-разному смотрят на общепринятые вещи, но при этом остаются верны своим родственным чувствам.



3. "Год как жизнь" (1966) режиссеров Азербайжана Мамбетова и Григория Рошаля

История, рассказанная в этом кино, повествует об одном годе жизни основателей научного коммунизма Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Андрей Миронов сыграл последнего из них.

4. "Повторная свадьба" (1975) режиссера Георгия Натансона

В этой советской мелодраме Андрей Миронов играет одного из главных персонажей. В роли интеллигентного молодого мужчины Ильи он пытается разобраться между долгом и любовью. После ухода из семьи главный герой снова возвращается к жене. Чем закончатся его метания и как поведут себя его новая возлюбленная и жена, вы узнаете, посмотрев этот душещипательный фильм.

5. "Сказка странствий" (1983) режиссера Александра Митта

Эта кинокартина была снята в жанре сказки. Режиссер решил совместить приключенческий сюжет, фэнтези и притчи. В отличие от ранее снимавшихся подобных фильмов, эта кинолента содержит философский подтекст, рассчитанный больше на "взрослую" аудиторию. Андрей Миронов сыграл в этом фильме бродячего врача, изобретателя и философа Орландо, который помогает главной героине Марте отыскать своего брата.