Салат с судаком по ГОСТу / Рецепт из СССР / Рыбный день

Этот рецепт родом из Советского Союза, когда на неделе обязательным был рыбный день. Повсеместно в четверг в меню включали блюда из рыбы.

Рыба – это очень питательный и полезный белок для нашего организма. Эту простую истину хорошо знали в Советском Союзе, поэтому блюда из рыбы еженедельно включали в меню учреждений общественного питания. Как правило, в столовых предлагали блюда из минтая. Эта рыбка была наиболее популярной в СССР. Также включали и речную рыбу, такую как сазан, щука, судак. Мы предлагаем вам приготовить салат с судаком по рецепту в соответствии с ГОСТом.





ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САЛАТА С СУДАКОМ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:





Судак – 300 граммов

Свежие огурцы – 100 граммов

Консервированные огурцы – 75 граммов

Помидоры – 100 граммов

Вареный картофель – 200 граммов

Майонез – 100 граммов

Зелень – 10 граммов

Лимон – 1 штука





ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Филе судака посыпьте перцем и солью, полейте соком лимона и варите на пару 10-15 минут.

2. Охладите рыбу и нарежьте кубиками.

3. Порежьте огурцы, картофель и помидоры.

4. Перемешайте овощи, рыбу и мелко порубленную зелень.

5. Добавьте майонез и перемешайте еще раз.

6. Украсьте салат с судаком зеленью. Приятного аппетита!

Такой салат может быть подан как самостоятельное блюдо и в качестве гарнира к горячему. Если вы любите эстетику, попробуйте использовать специальную форму для застывания салата по типу стакана. Тогда ваш салат получится точно такой же как во времена СССР. Для этого салат нужно уложить в форму и поставить в холодильник на 20-30 минут, а затем подавать.

Другой способ подачи – выложить в салатницу и украсить зеленью. В любом случае это блюдо порадует ваших близких! Не забывайте про рыбный день!