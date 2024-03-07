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Четверг 7 марта

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ТЕСТ: угадай сказку советского режиссера Александра Роу по кадру?

ТЕСТ: угадай сказку советского режиссера Александра Роу по кадру?
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Помните ли вы знаменитые сказочные фильмы режиссера Александра Роу? А это мы сейчас и проверим!

Роу Александр оставил след в истории советского кинематографа, прославившись как великий мастер сказок. Произведения кинорежиссера, такие как "Морозко" и "Королевство кривых зеркал", зритель до сих пор любит и смотрит, хотя этим картинам несколько десятков лет. Каждый из фильмов Александра Артуровича по праву считается классикой жанра.

Александр Роу заслуженно считается мастером в области кинематографических спецэффектов. Творческий подход режиссера воплотился еще в 1938 году, когда он разработал уникальные методы для съемок своего фильма "По щучьему велению", включая техники создания движущейся дымящейся печи и бегущих ведер.

На следующий год по заказу режиссера в одной из мастерских по изготовлению игрушек был создан 11-метровый Змей Горыныч для фильма "Василиса Прекрасная", над управлением которого трудились двадцать человек. Роу сумел сформировать впечатляющую команду профессионалов, включая гримеров, способных превратить актеров в персонажей напоминающих монстров, экспертов по пиротехнике, а также мастеров, специализирующихся на сложных комбинированных съемках. Совместные усилия профессионалов привели к созданию потрясающих визуальных эффектов, способных удивить даже взрослых зрителей.

Подготовили для вас тест к 118-летию со дня рождения знаменитого режиссера. Попробуйте угадать советский фильм по кадру! Сможете узнать все сказки Александра Роу?

7 марта 2024, 17:34
Фото: YouTube / @gorkyfilmstudio
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Фоторепортаж

Дискотека 80-х. ТЕСТ: отгадайте слова песни по кадру с концерта СССР

Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com

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