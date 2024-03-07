Что подарить женщине на 8 марта / Подарки для дам до 1000 рублей

Если вы не знаете, что подарить женщине на 8 марта, или нужны свежие идеи подарков для любимых дам, значит этот материал именно для вас!

Международный женский день 8 марта уже на пороге, значить пор идти за подарками для любимых дам, если вы не сделали это заранее. Порой мужчинам приходится поздравлять большое количество женщин – супругу, дочь, маму, бабушку, – коллег на работе и даже соседку по дому, – но денег на всех может не хватить...

"Дни.ру" специально к 8 марта подобрали подарки до 1000 рублей, которыми можно порадовать дорогих женщин. И вообще, для настоящих романтиков цена не имеет значение, главное внимание и любовь!





1. ЦВЕТЫ КОМНАТНЫЕ

На первое место мы поставили цветы, но не букеты, которые завянут через несколько дней, тем более, что к 8 марту они очень сильно и необоснованно дорожают. А вот комнатный цветок в горшке – идеальный подарок. Можно купить небольшое растение и вместе ухаживать за ним.





2. МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

Это очень мило, необычно, неожиданно, аристократично и даже практично. Лучше всего подарить на 8 марта музыкальную шкатулку, в которой можно хранить украшения. А сами украшения купите в честь других праздников...





3. ТЕРМОС

На покупку термоса уйдет меньше 1000 рублей, но он идеально подойдет для любительниц путешествовать, для автоледи и для любых женщин, работающих вне дома, потому что позволит заранее готовить и брать с собой любимый горячий напиток.





4. ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Смелое и интересное решение для тех, кто хочет попробовать что-то необычное. Конечно, за 1000 рублей можно купить только простую модель очков виртуальной реальности, но почему бы не начать с нее?





5. НАСТОЛЬНАЯ ИГРА

Возможность больше времени проводить вместе – идеальный подарок на 8 марта! И в этом деле может помочь настольная игра.