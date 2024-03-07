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ЛАКОМСТВО НА УРА / Готовим ленивый хачапури / ВОТ легкий РЕЦЕПТ для сытного застолья

ЛАКОМСТВО НА УРА / Готовим ленивый хачапури / ВОТ легкий РЕЦЕПТ для сытного застолья
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Вкусный и полезный перекус своими руками – это радость! Осталось лишь приготовить. Делимся рецептом хачапури для ленивых.

Чтобы быстро поесть, не обязательно прибегать к фастфуду с сомнительным составом. Многое можно сделать дома на кухне самостоятельно: бутерброды, тосты, сладкие булочки. Однако ленивый хачапури всегда все конкуренции, когда нужно утолить голод и набраться сил. Выбирайте правильные продукты и записывайте рецепт для сытного застолья. С пылу с жару это лакомство идет на ура — советуют "Дни.ру".

Сегодня для приготовления ленивого хачапури вам понадобится: 200 грамм полутвердого сыра, 2 яйца, 4 столовые ложки муки, 1 чайная ложка разрыхлителя. 150 граммов сметаны, соль по вкусу. Для украшения вам понадобится любая зелень: укроп, петрушка, руккола.

1 шаг: Возьмите сковородку небольшого диаметра. Разогрейте ее на небольшом огне.

2 шаг: В миске смешайте натертый сыр, яйцо, измельченную зелень, соль и перец. Затем добавьте в получившуюся смесь сметану.

3 шаг: В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель, Постепенно вмешайте сухие ингредиенты в смесь.

4 шаг: Тесто для хачапури готово. Выливайте его на разогретую сковородку. Жарьте хачапури с двух сторон до золотистой корточки.

5 шаг: Порежьте ленивый хачапури и украсьте зеленью по вкусу.

Этот ленивый вариант хачапури отлично подойдет для быстрого завтрака или перекуса. Приятного аппетита!

7 марта 2024, 14:41
Хачапури. Фото: Sergey Petrov/news.ru/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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