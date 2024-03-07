ТОП-5 клипов певца SHAMAN по популярности

Не только "Встанем" и "Я русский"... SHAMAN радует поклонников и другими классными клипами! Мы собрали для вас ТОП-5.

7 марта SHAMAN порадовал поклонников премьерой нового клипа на песню "Мама". При этом автор и исполнитель выпускает не только лирические, но и патриотические хиты, за что изначально и приобрел популярность. У Ярослава Дронова – многомиллионная армия фанатов по всей стране.

Миллионы просмотров SHAMAN набирает и на канале в YouTube. "Дни.ру" выяснили, какие клипа музыканта на сегодняшний день являются самыми популярными с учетом количества просмотров и составили ТОП-5.





0. ТАНЦЫ НА СТЕКЛАХ – 67 миллионов просмотров

Рейтинг неожиданно начинается с цифры 0. Дело в том, что наибольшее количество просмотров SHAMAN набрал за кадры исполнения песни "Танцы на стеклах". Однако это не клип и в ТОП-5 не входит, но пройти мимо мы не могли.





1. ВСТАНЕМ – 60 миллионов просмотров

Наиболее популярным клипом Ярослава Дронова является запись на песню "Встанем" его собственного сочинения. Примечательно, что клип с тем же хитом в исполнении российских звезд набрал всего 11 миллионов просмотров.





2. ТЫ МОЯ – 52 миллиона просмотров

Патриотическая тематика у звезды на первом месте, но дальше идет тема любви. Песню "Ты моя" SHAMAN сочинил сам.





3. Я РУССКИЙ – 50 миллионов просмотров

Один из главных хитов Ярослава Дронова занимает лишь третье место. В свое время песня "Я русский" вызвала множество споров. На популярный клип даже сняли несколько пародий.





4. ДО САМОГО НЕБА – 14 миллионов просмотров

И вновь тема любви... Количество просмотров уже поскромнее, хотя некоторые так называемые певцы и до этого уровня не добираются. "До самого неба" также написана музыкантом.





5. ТЕРЯЕМ МЫ ЛЮБОВЬ – 13 миллионов просмотров

И завершает наш ТОП-5 клип на песню "Теряем мы любовь", представленный в черно-белых тонах. Слова и музыка написаны Ярославом Дроновым.

Насколько хорошо вы знакомы с творчеством певца SHAMAN? Попробуйте пройти тест от "Дни.ру", посвященный музыканту.

