Готовим СОЧНЫЙ салат с сельдереем "Мухоморная опушка" / Даже дети останутся в восторге

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Четверг 7 марта

13:47Куда сходить в Москве: афиша c 9 по 18 марта 13:14Готовим СОЧНЫЙ салат с сельдереем "Мухоморная опушка" / Даже дети останутся в восторге 13:05Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи 12:34Бадамбура: готовим АРОМАТНЫЕ булочки с ореховой начинкой к чаю / Любимый рецепт из простых ингредиентов 11:57У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ 11:45Тест к юбилею кинокартины "Женитьба Бальзаминова" / киностудия "Мосфильм" 11:18ТЕСТ: сможете узнать советские мультфильмы по кадру? / Любимые картины из детства / Эпоха СССР 10:59ОТГАДАЙТЕ ГОРОД СССР по кадру: НОВЫЙ ТЕСТ для рожденных в советское время 09:57Тест: вспоминаем фильм "Карнавальная ночь" / Киностудия "Мосфильм" 09:46Тест для фанатов сериала "Молодежка" – наберите 10 из 10! 09:07На страже семейного благополучия: магический ритуал против ссор и разногласий / Рассказываем суть обряда "МАГИЯ ЛЮБВИ" 08:02Романтический завтрак: готовим НЕЖНЕЙШИЕ вафли с корицей / Простой рецепт весеннего лакомства 06:03Тест для киноманов / Угадайте по кадру советский фильм, снятый на Кавказе 03:09Как не остаться без подарка на 8 марта – советы психолога 00:02Мастерим вазу для цветов из подручных материалов к 8 марта / Декор своими руками / ДЛЯ ТЮЛЬПАНОВ и не только 22:07Тест для дачников-садоводов / Хорошо ли вы разбираетесь во флоре лесов, полей и огородов 21:49Тест для путешественников: угадай страну по городу 21:225 романтических комедий к 8 марта / Для идеального киновечера с любимой женщиной 21:06Рецепт запеканки от поварихи Тоси из фильма "Девчата" / Картофельная запеканка с мясом по ГОСТу 20:32Идеальный план на 8 марта / Как провести этот день незабываемо 20:13Нежнейшее пюре с соусом песто! / Пальчики оближешь! / Рецепт любимого пюре 19:51Тест на знание слов из старорусского языка / Что такое ВАКАЦИЯ, ЖБАН, МОРОК? 19:26Тест: угадайте современные российские сериалы по фото 19:05Что делать, если ребенок застал родителей во время взрослых игр? / Совет психолога Бартона 18:49Вот как сегодня выглядит Алина Кабаева! Просто красавица! Губерниев показал спортсменку 18:07ЧТО сказала Мадонна сразу после выхода из комы | Шокирующее признание поп-иконы 17:47Этих животных ЧУДОМ спасли! / Есть еще добрые люди на Земле! / Не сможешь удержать слезу 17:29Удиви ее манной кашей! Такого ты для нее еще не делал! / Красивый рецепт 17:10Не делай это за день до 8 марта! / От чего отказывались наши предки / Народные приметы 17:08Geely Emgrand – конкурент Volkswagen или Vesta? 16:58О любовной связи с мужчиной, который МЛАДШЕ более чем на 20 ЛЕТ | 10 мнений ЗА и ПРОТИВ 16:37Готовим простой и питательный завтрак за 10 минут: рецепт яичницы-скрэмбл 16:18Тест для любителей кино: Угадайте популярный курорт СССР по кадру из фильма 16:08Тест: узнайте ваш психологический возраст 15:44Тест: угадай фильм СССР по кадру с девушкой / Киностудия "Мосфильм" 15:37Уехавшая из России Пугачева резко ответила на критику Михайлова: Му**к ты! 15:32Как приготовить крем для торта: 4 ОБАЛДЕННЫХ рецепта на любой вкус / Никого не оставит равнодушным 15:05НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек 14:59Тест: Насколько хорошо вы знакомы с биографией Павла Прилучного? 14:10Рецепт дня: готовим ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ рисовые оладьи с сыром и зеленью / Домашние просят добавки 14:05Тест: разбираетесь ли вы в женских "штучках" / Только 10% мужчин смогут дать правильный ответ 13:29Весна, лето, осень или зима: к какому типу женщин вы относитесь? / Узнайте прямо сейчас! 12:40"За заслуги перед Отечеством": получит ли жена иноагента Пугачева орден к 75-летию 12:27Пройди ТЕСТ: готов ли ты вступить в комсомол? / Ответят только избранные / Вы в их числе? 10:574 простых, но НЕВЕРОЯТНО вкусных начинок для блинов на Масленицу / Творог, варенье, фрукты и шоколад / Попробуйте все! 09:58Грузинка Канделаки высказалась о происходящем в России 09:30ТЕСТ С АКЦЕНТОМ! Что вы знаете об известных российских армянах? 09:28Отгадайте комедийный фильм СССР по кадру / Киностудия Горького 09:12Готовим ТОРТ "Розовые мечты" с маршмэллоу К 8 МАРТА / Любимый рецепт с подробной инструкцией 08:10Сергею Бурунову – 47: вспоминаем его лучшие роли в кино
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Готовим СОЧНЫЙ салат с сельдереем "Мухоморная опушка" / Даже дети останутся в восторге

Готовим СОЧНЫЙ салат с сельдереем "Мухоморная опушка" / Даже дети останутся в восторге
104

Накормить детей сельдереем – задача не из простых. Приготовьте им салат "Мухоморная опушка". Такое блюдо они точно будут есть. Еще и добавки попросят. Проверим?

Один из любимых салатов редакции "Дни.ру". Яйца в сочетании со свежими огурцами дают непревзойденный сочный вкус. Томаты же отлично "ладят" с сельдереем. Предлагаем читателям повторить наш рецепт. Давайте вместе приготовим салат "Мухоморная опушка".

Кстати, в данное блюдо идет майонез. Но не спешите сомневаться в полезных свойствах закуски. Соус легко и просто можно сделать самостоятельно или вовсе заменить на греческий йогурт или сметану.

Чтобы приготовить салат с сельдереем "Мухоморная опушка", вам понадобится:

500 г. томатов

10 яиц

100 г. огурцов

40 г. сельдерея (используйте корень)

50 г. зеленого салата

30 г. зеленого горошка

100 г. моркови (вареной)

100 г. майонеза или его замены

Соль (по вкусу)

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

1. Очистите огурец от кожуры и нарежьте его кубиками. То же самое повторите с вареной морковью. На крупной стороне терки натрите корень сельдерея. Нашинкуйте 5 яиц, половину томатов и зеленый салат.

2. Выложите все нарезанные продукты в глубокую посуду. Добавьте к ним зеленый горошек. Хорошенько перемешайте с майонезом или другим соусом.

3. У оставшихся яиц отрежьте макушки. Это необходимо для устойчивости. У целых томатов отрежьте 1/4 часть и чайной ложечкой выньте мякоть. Каждым томатом покройте тонкий конец яиц. Возьмите спичку и сделайте на помидорах маленькие белые точки.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

4. Импровизированные грибочки послужат украшением нашего блюда. Салат с сельдереем "Мухоморная опушка" готов. Приятного аппетита!

7 марта 2024, 13:14
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Готовим праздничный ужин для мамы к 8 марта: с этими рецептами справится ЛЮБОЙ

Фото: freepik/@KamranAydinov
Фото: freepik/@azerbaijan_stockers
Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@freepik

По теме

Бадамбура: готовим АРОМАТНЫЕ булочки с ореховой начинкой к чаю / Любимый рецепт из простых ингредиентов

Романтический завтрак: готовим НЕЖНЕЙШИЕ вафли с корицей / Простой рецепт весеннего лакомства

Рецепты

Сюжеты Рецепты

Куда сходить в Москве: афиша c 9 по 18 марта

Куда сходить в Москве: афиша c 9 по 18 марта
Весна вступает в свои права. Оживают чувства и природа. И культурная жизнь в Москве набирает обороты. Не пропустите самое интересное с подборкой от "Дни.ру". ТЕАТР"Однажды"Спектакль Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной и Евгения Козлова — это авторский взгляд на жизнь Марины Дурново, жены писателя Даниила Хармса.

Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи

Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи
Хорошо ли вы помните советские праздники? Попробуйте пройти тест и угадать все! Новый тест от "Дни.

Бадамбура: готовим АРОМАТНЫЕ булочки с ореховой начинкой к чаю / Любимый рецепт из простых ингредиентов

Бадамбура: готовим АРОМАТНЫЕ булочки с ореховой начинкой к чаю / Любимый рецепт из простых ингредиентов
Многие хозяйки с опаской относятся к приготовлению выпечки. Считается, что проще купить десерт, чем возиться с ним пол дня. Однако домашние свежеиспеченные булочки не сравнятся с магазинными. Делимся рецептом. Хотите порадовать близких угощением собственного производства? Тогда приготовьте им булочки с ореховой начинкой.

У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ

У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ
Что скрывают представители российского шоу-бизнеса. Сравниваем странички в социальных сетях любимых звезд. Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Тест к юбилею кинокартины "Женитьба Бальзаминова" / киностудия "Мосфильм"

Тест к юбилею кинокартины "Женитьба Бальзаминова" / киностудия "Мосфильм"
Фильму Константина Воинова "Женитьба Бальзаминова" исполняется 60 лет. Давайте проверим, хорошо ли вы его помните. Фильм о мечтающем жениться по расчету мелком чиновнике Бальзаминове – один из самых любимых у зрителей нескольких поколений.

Выбор читателей

05/03ВтрУгадай советский фильм о женщине по кадру / Тест к Международному женскому дню 8 марта 06/03СрдОтгадайте комедийный фильм СССР по кадру / Киностудия Горького 05/03ВтрТест по русской литературе: Угадайте автора по герою книги 06/03СрдТест: угадай фильм СССР по кадру с девушкой / Киностудия "Мосфильм" 05/03ВтрКто ты: отличница, хорошистка или троечница? Тест на знание школьной программы 06/03Срд"За заслуги перед Отечеством": получит ли жена иноагента Пугачева орден к 75-летию