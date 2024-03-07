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Четверг 7 марта

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Куда сходить в Москве: афиша c 9 по 18 марта

Куда сходить в Москве: афиша c 9 по 18 марта
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Весна вступает в свои права. Оживают чувства и природа. И культурная жизнь в Москве набирает обороты. Не пропустите самое интересное с подборкой от "Дни.ру".

ТЕАТР

"Однажды"

Спектакль Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной и Евгения Козлова — это авторский взгляд на жизнь Марины Дурново, жены писателя Даниила Хармса. Это новое прочтение истории отношений Дурново и Хармса, которое оценят любители необычных форм исполнительского искусства. Он увидел ее, она увидела его: встретились, познакомились, поженились, прожили 6 лет. Но что это были за 6 лет?

12 марта, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

"Спасибо, музыка!"

В сопровождении Симфонического оркестра Министерства Обороны Российской федерации, Валерия Ланская исполнит песни советской эстрады и современных авторов, джазовые хиты, а также номера из телевизионных шоу и фрагменты из мюзиклов, среди которых песни "Не спеши", "Грею счастье", "Романс о влюбленных", "Ария звезды", All that jazz и многие другие. Гости вечера: солист московских мюзиклов Сергей Ли и заслуженный артист России Леонид Серебренников. Дирижер Константин Петрович.

18 марта, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

МУЗЫКА

"Виртуозы России. Новая скрипичная школа"

Русская скрипичная школа, кроме характерных для нее технических приемов игры, выделяется своей выразительностью и страстным подходом в исполнительстве. Сочетание глубокой эмоциональности и виртуозности в игре – синтез вот этих обеих сторон существенно отличает русскую скрипичную школу от других исполнительских традиций. В гала-концерте скрипичной музыки участвуют звезды российской сцены и молодые солисты "Мастерской скрипичного искусства". Вас ждут шедевры европейской и русской музыки в сопровождении камерного оркестра "Прометей" под руководством Федора Белугина.

15 марта, Соборная палата.

Фото: пресс-служба

"Штраус-220"

Этот концерт посвящен юбилею известного австрийского композитора Иоганна Штрауса-старшего. Произведения родоначальника музыкальной династии Штраусов, а также его знаменитых сыновей, прозвучат в исполнении Государственного Кремлевского оркестра, за дирижерский пульт встанет Константин Чудовский.

14 марта, Большой зал Московской консерватории.

Фото: пресс-служба

ФИЛЬМ

"Демоны дома Гарретов"

Это таинственная и пугающая картина, мастерски сочетающая в себе элементы слоубернера и пробирающего до мурашек триллера в стиле работ Джордана Пила. Лента Пэриса Зарсильи успела принять участие во многих международных кинофестивалях. В ролях: Дэвид Хейман ("Мальчик в полосатой пижаме"), Макс Эйгенманн ("Приговор"), Эва Джейн-Уиллис ("Банды Лондона").

В прокате с 14 марта.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Космонавтов. Нет"

Молодая группа из Пензы стремительно покорила независимую сцену благодаря своему музыкальному блендеру, куда попали инди-дэнс, альтернатива и гипер-поп. Всего лишь за семь лет своего существования коллектив выпустил три полноформатных альбома, блеснул на многих престижных фестивалях страны, покорил стриминговые чарты своими молодежными гимнами. Сейчас ребята смело идут вперед, не боясь экспериментировать и взрывать жанровые рамки. На столичном концерте вас хиты, новые песни, безумие космического света, звука и энергии!

9 марта, BASE.

Фото: пресс-служба

МУЗОN FEST

Встречайте праздник весны с молодыми звездами! На сцене: Юлия Савичева, Женя Лизогуб, Оксана Почепа (Акула), Юля Гаврилина, NLO, DJ Dimixer, TSOY, TERRY, Асия, ДЭЯ, Давид Туров, Анастасия Лапина, АРИ, Kristian, NST, Ника Исаева, Олеся Лагутина, Марьяна Локель, BITTUEV и другие.

8 марта, ТРЦ "Ривьера".

Фото: пресс-служба

СПОРТ

"ММА Серия-77"

Зрителей ждет ждет девять высококлассных противостояний: в главном бою вечера встретятся обладатель бронзового пояса Победителя Олег “Добряк” Дадонов (Россия) и дебютант лиги Вел “Мутант” Оливейра из Бразилии. Также состоятся не менее яркие поединки Виктора Клюева, Ильи Харитонова, Димитрия Андрюшко и других топ-бойцов лиги. Значимая часть грядущего турнира – противостояние женских пар: захватывающее соперничество на ринге недавней дебютантки Марии Егоровой (Россия) с более опытной бразильянкой Джованной Эдуардой. А главным сюрпризом предстоящего вечера, без сомнения, станет схватка звезд популярного реалити-шоу "Пацанки" Ани Костиной и Кристины Захаровой.

9 марта, Международный центр бокса в "Лужниках".

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Кремлевский балет" приглашает

Оба эти балета будут в равной мере интересны как взрослым, так и юным зрителям, а потому рекомендуются к семейному просмотру. "Руслан и Людмила" М. Глинки – В. Агафонникова и "Аленький цветочек" В. Купцова – это авторские постановки основателя театра "Кремлевский балет" народного артиста России Андрея Петрова, которые он создал с интервалом в 26 лет. И тем интереснее увидеть их практически подряд.

28 и 30 марта, ГКД.

Фото: пресс-служба

ДЕТЯМ

"Праздник непослушания"

Спектакль по повести Сергея Михалкова в постановке Артура Марченко – это сказочное приключение для детей и их родителей. Действие спектакля разворачивается на цирковой арене, где фантастические ситуации граничат с реальными. "Это история о том, как родители, потеряв всякое терпение, уходят и оставляют город своим детям – хорошим, но непослушным. Они пресекают всяческие попытки общения с ними, вплоть до телефонных разговоров, и теперь детям можно все: есть без остановки мороженое, пить фруктовую воду, гулять до ночи и многое другое", – делится концепцией постановки Артур Марченко. Вас ждет постановка с элементами цирка, клоунады, фокусами и настоящими чудесами. Колоритные костюмы и грим, необычные декорации, оригинальные пластические решения добавят истории ярких красок.

16 марта, Московский театр иллюзии.

Фото: пресс-служба

7 марта 2024, 13:47
Фото: Petrov Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша по 10 марта

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Готовим СОЧНЫЙ салат с сельдереем "Мухоморная опушка" / Даже дети останутся в восторге

Готовим СОЧНЫЙ салат с сельдереем "Мухоморная опушка" / Даже дети останутся в восторге
Накормить детей сельдереем – задача не из простых. Приготовьте им салат "Мухоморная опушка". Такое блюдо они точно будут есть. Еще и добавки попросят. Проверим? Один из любимых салатов редакции "Дни.

Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи

Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи
Хорошо ли вы помните советские праздники? Попробуйте пройти тест и угадать все! Новый тест от "Дни.

Бадамбура: готовим АРОМАТНЫЕ булочки с ореховой начинкой к чаю / Любимый рецепт из простых ингредиентов

Бадамбура: готовим АРОМАТНЫЕ булочки с ореховой начинкой к чаю / Любимый рецепт из простых ингредиентов
Многие хозяйки с опаской относятся к приготовлению выпечки. Считается, что проще купить десерт, чем возиться с ним пол дня. Однако домашние свежеиспеченные булочки не сравнятся с магазинными. Делимся рецептом. Хотите порадовать близких угощением собственного производства? Тогда приготовьте им булочки с ореховой начинкой.

У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ

У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ
Что скрывают представители российского шоу-бизнеса. Сравниваем странички в социальных сетях любимых звезд. Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Тест к юбилею кинокартины "Женитьба Бальзаминова" / киностудия "Мосфильм"

Тест к юбилею кинокартины "Женитьба Бальзаминова" / киностудия "Мосфильм"
Фильму Константина Воинова "Женитьба Бальзаминова" исполняется 60 лет. Давайте проверим, хорошо ли вы его помните. Фильм о мечтающем жениться по расчету мелком чиновнике Бальзаминове – один из самых любимых у зрителей нескольких поколений.

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