Бадамбура: готовим АРОМАТНЫЕ булочки с ореховой начинкой к чаю / Любимый рецепт из простых ингредиентов

Многие хозяйки с опаской относятся к приготовлению выпечки. Считается, что проще купить десерт, чем возиться с ним пол дня. Однако домашние свежеиспеченные булочки не сравнятся с магазинными. Делимся рецептом.

Хотите порадовать близких угощением собственного производства? Тогда приготовьте им булочки с ореховой начинкой. Это угощение к чаю пришло к нам из традиционной азербайджанской кухни. Называются оно – бадамбура.

Редакция "Дни.ру" делится с читателями своим любимым рецептом. Берите на заметку!

Чтобы приготовить булочки с ореховой начинкой "бадамбура", вам понадобится:

600 г. пшеничной муки

100 мл. молока

80 г. сливочного масла

40 г. сметаны

2 яичных желтка

5 г. дрожжей (быстродействующих)

5 г. сахарного песка

Соль (по вкусу)

Чтобы приготовить начинку для булочек "бадамбура", вам понадобится:

100 г. миндаля

50 г. сахарного песка

10 г. ванильного сахара

1/2 ч.л. кардамона (молотого)

Фото: Freepik.com

1. Растопите сливочное масло и смешайте его с молоком, сахарным песком, сметаной, яичными желтками и солью.

2. Смешайте пшеничную муку и дрожжи. Постепенно добавляйте к ним смесь из молока. Замесите тесто. Дайте ему "отдохнуть" 30 мнут.

3. Мелко нарубите миндаль. Смешайте его с остальными ингредиентами для начинки.

4. Когда тесто "отдохнет" разделите его на 10 частей. Тонко раскатайте каждый кусочек в квадрат или прямоугольник. Смажьте растопленным сливочным маслом. Выложите кусочки друг на друга стопкой.

5. Сверните стопку теста одним рулетом. Нарежьте его на кусочки толщиной около 2 см. Руками растяните каждый кусочек в разные стороны. Должен получиться кружок размером с вашу ладонь. Положите в его центр начинку. Ее должно быть не больше 1 чайной ложки. Защипните края и сформируйте "лодочку".