Бадамбура: готовим АРОМАТНЫЕ булочки с ореховой начинкой к чаю / Любимый рецепт из простых ингредиентов

Хотите порадовать близких угощением собственного производства? Тогда приготовьте им булочки с ореховой начинкой. Это угощение к чаю пришло к нам из традиционной азербайджанской кухни. Называются оно – бадамбура.
Редакция "Дни.ру" делится с читателями своим любимым рецептом. Берите на заметку!
Чтобы приготовить булочки с ореховой начинкой "бадамбура", вам понадобится:
600 г. пшеничной муки
100 мл. молока
80 г. сливочного масла
40 г. сметаны
2 яичных желтка
5 г. дрожжей (быстродействующих)
5 г. сахарного песка
Соль (по вкусу)
Чтобы приготовить начинку для булочек "бадамбура", вам понадобится:
100 г. миндаля
50 г. сахарного песка
10 г. ванильного сахара
1/2 ч.л. кардамона (молотого)
1. Растопите сливочное масло и смешайте его с молоком, сахарным песком, сметаной, яичными желтками и солью.
2. Смешайте пшеничную муку и дрожжи. Постепенно добавляйте к ним смесь из молока. Замесите тесто. Дайте ему "отдохнуть" 30 мнут.
3. Мелко нарубите миндаль. Смешайте его с остальными ингредиентами для начинки.
4. Когда тесто "отдохнет" разделите его на 10 частей. Тонко раскатайте каждый кусочек в квадрат или прямоугольник. Смажьте растопленным сливочным маслом. Выложите кусочки друг на друга стопкой.
5. Сверните стопку теста одним рулетом. Нарежьте его на кусочки толщиной около 2 см. Руками растяните каждый кусочек в разные стороны. Должен получиться кружок размером с вашу ладонь. Положите в его центр начинку. Ее должно быть не больше 1 чайной ложки. Защипните края и сформируйте "лодочку".
6. Отправляйте булочки в духовку, разогретую до 160 градусов. Выпекайте 25 минут. Булочки с ореховой начинкой "бадамбура" готовы. Приятного аппетита!