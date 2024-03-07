Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи

Тест к юбилею кинокартины "Женитьба Бальзаминова" / киностудия "Мосфильм"

Фильму Константина Воинова "Женитьба Бальзаминова" исполняется 60 лет. Давайте проверим, хорошо ли вы его помните. Фильм о мечтающем жениться по расчету мелком чиновнике Бальзаминове – один из самых любимых у зрителей нескольких поколений.