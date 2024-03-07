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Четверг 7 марта

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Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи

Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи
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Хорошо ли вы помните советские праздники? Попробуйте пройти тест и угадать все!

Новый тест от "Дни.ру" включает в себя десять не самых очевидных кадров из советских телепередач. Напрягая память, проявляя внимательность и подключая логику к мыслительному процессу, вам нужно угадать десять праздников из СССР, даже если некоторые покажутся странными. Удачи!


I. Кадры 1978 года

Скриншот: YouTube-канал "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

A – День моряка

B – День танкиста

C – День разведчика

D – День тракториста


II. Кадры 1988 года

Скриншот: YouTube-канал "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

A – День сержанта

B – День механика

C – День жезнодорожника

D – День пассажира


III. Кадры 1979 года

Скриншот: YouTube-канал "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

A – День арбуза

B – День необъятных полей

C – День зеленого цвета

D – День сладкого


IV. Кадры 1977 года

Скриншот: YouTube-канал "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

A – День Амура

B – День хищника

C – День тигра

D – День царя зверей


V. Кадры 1985 года

Скриншот: YouTube-канал "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

A – День тренера

B – День велосипеда

C – День здорового образа жизни

D – День свежего воздуха


VI. Кадры 1989 года

Скриншот: YouTube-канал "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

A – День мимозы

B – День директора

C – День работников пищевой промышленности

D – День растений


VII. Кадры 1969 года

Скриншот: YouTube-канал "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

A – День цыган

B – День грузин

C – День народов Африки

D – День советских граждан


VIII. Кадры 1983 года

Скриншот: YouTube-канал "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

A – День уважения и любви к природе

B – День рек

C – День Тихого океана

D – День подводника


IX. Кадры 1976 года

Скриншот: YouTube-канал "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

A – День фильма "Мимино"

B – День дальней авиации

C – День работников физического труда

D – День вертолетчика


X. Кадры 1988 года

Скриншот: YouTube-канал "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

A – День преданности

B – День ласки

C – День собаки

D – День друзей

Правильные ответы на тест:

I. B – День танкиста

II. C – День жезнодорожника

III. A – День арбуза

IV. C – День тигра

V. B – День велосипеда

VI. D – День растений

VII. A – День цыган

VIII. B – День рек

IX. D – День вертолетчика

X. C – День собаки

7 марта 2024, 13:05
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Угадайте актрису по кадру из советского кино / Тест к 8 марта

Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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