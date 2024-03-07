Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи

Новый тест от "Дни.ру" включает в себя десять не самых очевидных кадров из советских телепередач. Напрягая память, проявляя внимательность и подключая логику к мыслительному процессу, вам нужно угадать десять праздников из СССР, даже если некоторые покажутся странными. Удачи!
I. Кадры 1978 года
A – День моряка
B – День танкиста
C – День разведчика
D – День тракториста
II. Кадры 1988 года
A – День сержанта
B – День механика
C – День жезнодорожника
D – День пассажира
III. Кадры 1979 года
A – День арбуза
B – День необъятных полей
C – День зеленого цвета
D – День сладкого
IV. Кадры 1977 года
A – День Амура
B – День хищника
C – День тигра
D – День царя зверей
V. Кадры 1985 года
A – День тренера
B – День велосипеда
C – День здорового образа жизни
D – День свежего воздуха
VI. Кадры 1989 года
A – День мимозы
B – День директора
C – День работников пищевой промышленности
D – День растений
VII. Кадры 1969 года
A – День цыган
B – День грузин
C – День народов Африки
D – День советских граждан
VIII. Кадры 1983 года
A – День уважения и любви к природе
B – День рек
C – День Тихого океана
D – День подводника
IX. Кадры 1976 года
A – День фильма "Мимино"
B – День дальней авиации
C – День работников физического труда
D – День вертолетчика
X. Кадры 1988 года
A – День преданности
B – День ласки
C – День собаки
D – День друзей
Правильные ответы на тест:
I. B – День танкиста
II. C – День жезнодорожника
III. A – День арбуза
IV. C – День тигра
V. B – День велосипеда
VI. D – День растений
VII. A – День цыган
VIII. B – День рек
IX. D – День вертолетчика
X. C – День собаки