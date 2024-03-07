ТЕСТ: сможете узнать советские мультфильмы по кадру? / Любимые картины из детства / Эпоха СССР

Советская мультипликация славилась на весь мир. Даже дети и взрослые за рубежом были не прочь насладиться мультфильмами эпохи СССР. Вы тоже их любите? Давайте проверим.

В Советском союзе сняли большое количество потрясающих мультфильмов. По различным подсчетам, их более 1000. Анимационное кино СССР было поучительным и добрым. Советские мультфильмы отличались особой честностью и справедливостью. Далеко не одно и даже не два поколения детей были на них воспитаны.

Редакция "Дни.ру" подготовила для любимых читателей небольшой, но крайне интересный тест. Мы собрали 6 кадров из любимых картин нашего детства . Давайте проверим, сможете ли вы узнать советские мультфильмы по кадру. Правила викторины предельно просты. Отвечайте на вопросы и сверяйте свои ответы с верными результатами в конце статьи. Удачи!

1. Героями какого мультфильма были цыпленок и щенок?

Фото: YouTube-канал "Советское телевидение"

а. Легко ли быть храбрым

б. Потя и Потиха

в. Земляничный дождик

2. А как назывался этот мультфильм?

Фото: YouTube-канал "Советское телевидение"

а. Сказка о потерянном времени

б. В стране ловушек

в. Ученик волшебника

3. Как назывался этот рисованный фильм эпохи СССР?

Фото: YouTube-канал "Советское телевидение"

а. Вовка-тренер

б. Шайбу! Шайбу!

в. Фантазер

4. Какое название имел этот мультфильм по мотивам стихов Маршака?

Фото: YouTube-канал "Советское телевидение"

а. Сказка о глупом мышонке

б. Пудель

в. Кошкин дом

5. Как назывался этот советский мультфильм из цикла "Сказки Дональда Биссета"?

Фото: YouTube-канал "Советское телевидение"

а. Кто расскажет небылицу?

б. Забытый день Рождения

в. Девочка + дракон

6. Из какого мультфильма эпохи СССР этот кадр?

Фото: YouTube-канал "Советское телевидение"

а. Коза-дереза

б. Волк и семеро козлят на новый лад

в. Как коза козлят своих спасала

Фото: Russian Look / Global Look Press / www.globallookpress.com

Правильные ответы: 1-а (Легко ли быть храбрым), 2-б (В стране ловушек), 3-а (Вовка-тренер), 4-в (Кошкин дом), 5-б (Забытый день Рождения), 6-б (Волк и семеро козлят на новый лад).