Тест: вспоминаем фильм "Карнавальная ночь" / Киностудия "Мосфильм"

Как не остаться без подарка на 8 марта – советы психолога

Подарок – это выражение чувств и проявление привязанности. С его помощью мужчина стремится поделиться своими эмоциями с близким человеком. Однако он будет делать это с удовольствием только в том случае, если ощущает взаимную любовь, доверие и признание. Подарок — это выражение чувств и проявление привязанности.