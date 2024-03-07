ОТГАДАЙТЕ ГОРОД СССР по кадру: НОВЫЙ ТЕСТ для рожденных в советское время

Давайте проверим вашу насмотренность! Предлагаем пройти тест по городам СССР.

СССР был самым крупным по территории государством в мире,. В нем насчитывалось более 1000 городов различного размера. В СССР входили: Москва, Ленинград, Киев, Минск, Тбилиси, Баку, Ереван, Алма-Ата и многие другие города. В Советском Союзе они имели важное значение как центры промышленности, культуры, науки и образования.

Пройдите новый тест "Дни.ру"! Пора окунуться в ностальгию и отгадать города СССР по кадру.

1. На данном снимке представлен город? ↓

А) Грозный

Б) Нальчик

В) Алма-Ата

Фото: YouTube / @gtrftv

2. На данном снимке представлен город? ↓

А) Сочи

Б) Калининград

В) Гагра





Фото: YouTube / @gtrftv

3. На данном снимке представлен город? ↓

А) Челябинск

Б) Ижевск

В) Пермь





Фото: YouTube / @gtrftv

4. На данном снимке представлен город? ↓

А) Баку

Б) Ереван

В) Минск

Фото: YouTube / @gtrftv

5. На данном снимке представлен город?↓

А) Хабаровск

Б) Норильск

В) Краснодар





Фото: YouTube / @gtrftv

6. На данном снимке представлен город? ↓

А) Свердловск

Б) Ленинград

В) Казань

Фото: YouTube / @gtrftv

Правильные ответы