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Четверг 7 марта

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Тест для фанатов сериала "Молодежка" – наберите 10 из 10!

Тест для фанатов сериала "Молодежка" – наберите 10 из 10!
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Пока создатели сериала "Молодежка" готовят к выходу новый сезон, поклонники картины могут пройти новый тест и освежить в памяти важнейшие моменты из киноленты.

Сериал "Молодежка" вышел на российские экраны более десяти лет назад и мгновенно приобрел огромную популярность. За жизненными драмами и хоккейными матчами команды "Медведи" следили миллионы зрителей.

Создатели сериала "Молодежка", финальная сцена которой была показана в 2019 году, анонсировали возвращение. Новый сезон будет посвящен студенческой команде. А пока что "Дни.ру" предлагают фанатам картины пройти тест и набрать 10 из 10.


1. Кто исполнил роль первого главного тренера команды "Медведи"?

а. Михаил Жигалов

б. Федор Бондарчук

в. Сергей Комаров


2. Кто из хоккеистов появился в сериале "Молодежка" позже?

а. Назаров

б. Царев

в. Антипов


3. Какое прозвище носил врач команды?

Скриншот: YouTube-канал СТС

а. Айболит

б. Геннадич

в. Васген


4. Как звали братьев Щукиных в сериале "Молодежка"?

а. Егор и Дима

б. Егор и Миша

в. Дима и Миша


6. Какую должность изначально занимал герой Владимира Зайцева?

а. Глава региональной федерации хоккея

б. Председатель городского комитета по спорту

в. Спортивный директор команды "Медведи"


7. Какую еще команду возглавлял Макеев?

а. "Алмаз"

б. "Титан"

в. "Вулкан"


8. В каком сезоне сериала "Молодежка" появились Владимир Яглыч и Сергей Горобченко?

Скриншот: YouTube-канал СТС

а. Третий

б. Четвертый

в. Пятый


9. Какой пост занимал отец хоккеиста Кисляка?

а. Начальник ГИБДД

б. Прокурор

в. Судья по уголовным делам


10. Автомобиль какого цвета в финале сериала "Молодежка" подарили Макееву?

а. Оранжевый

б. Красный

в. Черный

Правильные ответы на тест: 1 – а. Михаил Жигалов, 2 – б. Царев, 3 – в. Васген, 4 – а. Егор и Дима, 5 – в. Спортивный директор команды "Медведи", 6 – б. "Титан", 7 – б. "Титан", 8 – в. Пятый, 9 – б. Прокурор, 10 – а. Оранжевый.

7 марта 2024, 09:46
Скриншот: YouTube-канал СТС
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для любителей кино: Угадайте популярный курорт СССР по кадру из фильма

Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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