Романтический завтрак: готовим НЕЖНЕЙШИЕ вафли с корицей / Простой рецепт весеннего лакомства

Радовать свою вторую половинку можно не только в День святого Валентина. Давайте приготовим для близкого человека завтрак в постель. Записывайте рецепт!

Романтический завтрак в постель – отличный знак внимания, который можно оказывать чуть ли не каждый день. Редакция "Дни.ру" предлагает читателям порадовать вашего возлюбленного или возлюбленную вкуснейшей ранней трапезой.

Кстати, впереди 8 Марта, поэтому наш рецепт угощения к утреннему кофе будет как никогда кстати. Ароматные и нежнейшие вафли с корицей каждому придутся по вкусу. Давайте творить!

Чтобы приготовить вафли с корицей, вам понадобится:

250 г. муки пшеничной

2 яйца

3 ст.л. сахарного песка

2 ч.л. разрыхлителя

300 мл. молока

70 мл. растительного масла

1/2 стакана пюре из яблок (или просто одно яблоко)

2 ч.л. молотой корицы

Соль (по вкусу)

Взбитые сливки или варенье (по желанию)

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Готовим вафли с корицей:

1. Отделяем белки от желтков. В одной емкости взбиваем белки до образования густой массы, а в другой – смешиваем желтки и сахар. К желтковой смеси добавляем молоко, пшеничную муку и разрыхлитель. Перемешиваем. После отправляем к ним корицу и соль.

2. В емкость с желтками и сахаром добавляем растительное масло и белковую смесь. Хорошенько все перемешиваем. Далее отправляем к полученной массе яблочное пюре или протертое яблоко.

3. Разогретую вафельницу смазываем растительным маслом. Выкладываем по 1 столовой ложке жидкого теста в каждый отсек. Выпекаем в течение 5 минут или до появления золотистой корочки. Подавать можно со взбитыми сливками или вареньем. Вафли с корицей готовы. Приятного аппетита!