Романтический завтрак: готовим НЕЖНЕЙШИЕ вафли с корицей / Простой рецепт весеннего лакомства

Романтический завтрак в постель – отличный знак внимания, который можно оказывать чуть ли не каждый день. Редакция "Дни.ру" предлагает читателям порадовать вашего возлюбленного или возлюбленную вкуснейшей ранней трапезой.
Кстати, впереди 8 Марта, поэтому наш рецепт угощения к утреннему кофе будет как никогда кстати. Ароматные и нежнейшие вафли с корицей каждому придутся по вкусу. Давайте творить!
Чтобы приготовить вафли с корицей, вам понадобится:
250 г. муки пшеничной
2 яйца
3 ст.л. сахарного песка
2 ч.л. разрыхлителя
300 мл. молока
70 мл. растительного масла
1/2 стакана пюре из яблок (или просто одно яблоко)
2 ч.л. молотой корицы
Соль (по вкусу)
Взбитые сливки или варенье (по желанию)
Готовим вафли с корицей:
1. Отделяем белки от желтков. В одной емкости взбиваем белки до образования густой массы, а в другой – смешиваем желтки и сахар. К желтковой смеси добавляем молоко, пшеничную муку и разрыхлитель. Перемешиваем. После отправляем к ним корицу и соль.
2. В емкость с желтками и сахаром добавляем растительное масло и белковую смесь. Хорошенько все перемешиваем. Далее отправляем к полученной массе яблочное пюре или протертое яблоко.
3. Разогретую вафельницу смазываем растительным маслом. Выкладываем по 1 столовой ложке жидкого теста в каждый отсек. Выпекаем в течение 5 минут или до появления золотистой корочки. Подавать можно со взбитыми сливками или вареньем. Вафли с корицей готовы. Приятного аппетита!