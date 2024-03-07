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Четверг 7 марта

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Тест для киноманов / Угадайте по кадру советский фильм, снятый на Кавказе

Тест для киноманов / Угадайте по кадру советский фильм, снятый на Кавказе
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Советские режиссеры очень любили работать на Кавказе и в Закавказье и сняли там множество известных фильмов – им и посвящен новый тест от "Дни.ру".

Советские фильмы всегда были наполнены уникальной атмосферой, до сих пор вызывающей у зрителей ностальгические чувства. Особый антураж, конечно, создавало место съемок. К примеру, наши режиссеры очень любили работать на Кавказе и в Закавказье.

"Дни.ру" подготовили для вас тест, посвященный советским фильмам, снятым в горах. Попробуйте вспомнить знаменитые кавказские кинокартины.

1. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о фильмах, снятых на Кавказе, – это знаменитая комедия Леонида Гайдая. Как она называется?

Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Кавказская пленница

б. Мы и наши горы

в. Неуловимые мстители


2. Часть съемок популярного советского вестерна проходили в Закавказье, в Агатовых горах. Название вспомните?

Скриншот: YouTube-канал "Пятый канал Россия"

а. Всадник на золотом коне

б. Табор уходит в небо

в. Всадник без головы


3. Горы Закавказья стали местом съемок и для знаменитого фильма Георгия Данелии, повествующего о приключениях грузина и армянина. Помните картину?

Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Кин-дза-дза!

б. Мимино

в. Золотой теленок


4. "Утром — деньги, вечером — стулья!" Легендарная цитата из этого советского фильма произнесена именно на Кавказе. Уже вспомнили киноленту?

Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Двенадцать стульев

б. Семнадцать мгновений весны

в. Любовь и голуби


5. И снова Леонид Гайдай. Одну из своих комедий великий советский режиссер снял в Кисловодске. Сможете угадать фильм?

Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Вокзал для двоих

б. Тени исчезают в полдень

в. Жених с того света

Правильные ответы на тест:

1 – а. Кавказская пленница

2 – в. Всадник без головы

3 -б. Мимино

4 – а. Двенадцать стульев

5 – в. Жених с того света

7 марта 2024, 06:03
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном

Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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