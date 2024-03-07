Тест для киноманов / Угадайте по кадру советский фильм, снятый на Кавказе

Советские фильмы всегда были наполнены уникальной атмосферой, до сих пор вызывающей у зрителей ностальгические чувства. Особый антураж, конечно, создавало место съемок. К примеру, наши режиссеры очень любили работать на Кавказе и в Закавказье.
"Дни.ру" подготовили для вас тест, посвященный советским фильмам, снятым в горах. Попробуйте вспомнить знаменитые кавказские кинокартины.
1. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о фильмах, снятых на Кавказе, – это знаменитая комедия Леонида Гайдая. Как она называется?
а. Кавказская пленница
б. Мы и наши горы
в. Неуловимые мстители
2. Часть съемок популярного советского вестерна проходили в Закавказье, в Агатовых горах. Название вспомните?
а. Всадник на золотом коне
б. Табор уходит в небо
в. Всадник без головы
3. Горы Закавказья стали местом съемок и для знаменитого фильма Георгия Данелии, повествующего о приключениях грузина и армянина. Помните картину?
а. Кин-дза-дза!
б. Мимино
в. Золотой теленок
4. "Утром — деньги, вечером — стулья!" Легендарная цитата из этого советского фильма произнесена именно на Кавказе. Уже вспомнили киноленту?
а. Двенадцать стульев
б. Семнадцать мгновений весны
в. Любовь и голуби
5. И снова Леонид Гайдай. Одну из своих комедий великий советский режиссер снял в Кисловодске. Сможете угадать фильм?
а. Вокзал для двоих
б. Тени исчезают в полдень
в. Жених с того света
Правильные ответы на тест:
1 – а. Кавказская пленница
2 – в. Всадник без головы
3 -б. Мимино
4 – а. Двенадцать стульев
5 – в. Жених с того света