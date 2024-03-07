Тест для киноманов / Угадайте по кадру советский фильм, снятый на Кавказе

Советские режиссеры очень любили работать на Кавказе и в Закавказье и сняли там множество известных фильмов – им и посвящен новый тест от "Дни.ру".

Советские фильмы всегда были наполнены уникальной атмосферой, до сих пор вызывающей у зрителей ностальгические чувства. Особый антураж, конечно, создавало место съемок. К примеру, наши режиссеры очень любили работать на Кавказе и в Закавказье.

"Дни.ру" подготовили для вас тест, посвященный советским фильмам, снятым в горах. Попробуйте вспомнить знаменитые кавказские кинокартины.

1. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о фильмах, снятых на Кавказе, – это знаменитая комедия Леонида Гайдая. Как она называется?



а. Кавказская пленница

б. Мы и наши горы

в. Неуловимые мстители





2. Часть съемок популярного советского вестерна проходили в Закавказье, в Агатовых горах. Название вспомните?

а. Всадник на золотом коне

б. Табор уходит в небо

в. Всадник без головы





3. Горы Закавказья стали местом съемок и для знаменитого фильма Георгия Данелии, повествующего о приключениях грузина и армянина. Помните картину?

а. Кин-дза-дза!

б. Мимино

в. Золотой теленок





4. "Утром — деньги, вечером — стулья!" Легендарная цитата из этого советского фильма произнесена именно на Кавказе. Уже вспомнили киноленту?

а. Двенадцать стульев

б. Семнадцать мгновений весны

в. Любовь и голуби





5. И снова Леонид Гайдай. Одну из своих комедий великий советский режиссер снял в Кисловодске. Сможете угадать фильм?

а. Вокзал для двоих

б. Тени исчезают в полдень

в. Жених с того света

Правильные ответы на тест:

1 – а. Кавказская пленница

2 – в. Всадник без головы

3 -б. Мимино

4 – а. Двенадцать стульев

5 – в. Жених с того света