Мастерим вазу для цветов из подручных материалов к 8 марта / Декор своими руками / ДЛЯ ТЮЛЬПАНОВ и не только

Нет вазы для цветов? Тогда воспользуетесь советом от "Дни.ру"!

"Дни.ру" предлагают смастерить вазу для цветов из подручных материалов к 8 марта своими руками: создайте уникальный акцент в своем интерьере. Эта простая и креативная идея позволит вам превратить обычную трехлитровую банку в стильную вазу для тюльпанов и не только. Вам понадобится всего несколько простых материалов и пара шагов !

ШАГ 1:

Возьмите сухую бытовую трехлитровую банку и нанесите на поверхность клей "Момент". Рекомендуется использовать непрозрачный клей.

ШАГ 2:

Обмотайте банку бечевкой — снизу и до самого горлышка. Постепенно наматывайте веревку, плотно обтягивая каждый виток. Выберите цвет бечевки, который сочетается с вашим интерьером.

ШАГ 3:

Добавьте декоративные элементы. Наклейте на банку красивые пуговицы, стразы или бусины. Выберите украшения, которые соответствуют вашему стилю и предпочтениям.

ШАГ 4:

Ваша ваза для цветов готова! Установите ее на любое удобное место в вашем доме, наполните водой и наслаждайтесь красотой живых цветов.