Мастерим вазу для цветов из подручных материалов к 8 марта / Декор своими руками / ДЛЯ ТЮЛЬПАНОВ и не только

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Среда 6 марта

00:02Мастерим вазу для цветов из подручных материалов к 8 марта / Декор своими руками / ДЛЯ ТЮЛЬПАНОВ и не только 22:07Тест для дачников-садоводов / Хорошо ли вы разбираетесь во флоре лесов, полей и огородов 21:49Тест для путешественников: угадай страну по городу 21:225 романтических комедий к 8 марта / Для идеального киновечера с любимой женщиной 21:06Рецепт запеканки от поварихи Тоси из фильма "Девчата" / Картофельная запеканка с мясом по ГОСТу 20:32Идеальный план на 8 марта / Как провести этот день незабываемо 20:13Нежнейшее пюре с соусом песто! / Пальчики оближешь! / Рецепт любимого пюре 19:51Тест на знание слов из старорусского языка / Что такое ВАКАЦИЯ, ЖБАН, МОРОК? 19:26Тест: угадайте современные российские сериалы по фото 19:05Что делать, если ребенок застал родителей во время взрослых игр? / Совет психолога Бартона 18:49Вот как сегодня выглядит Алина Кабаева! Просто красавица! Губерниев показал спортсменку 18:07ЧТО сказала Мадонна сразу после выхода из комы | Шокирующее признание поп-иконы 17:47Этих животных ЧУДОМ спасли! / Есть еще добрые люди на Земле! / Не сможешь удержать слезу 17:29Удиви ее манной кашей! Такого ты для нее еще не делал! / Красивый рецепт 17:10Не делай это за день до 8 марта! / От чего отказывались наши предки / Народные приметы 17:08Geely Emgrand – конкурент Volkswagen или Vesta? 16:58О любовной связи с мужчиной, который МЛАДШЕ более чем на 20 ЛЕТ | 10 мнений ЗА и ПРОТИВ 16:37Готовим простой и питательный завтрак за 10 минут: рецепт яичницы-скрэмбл 16:18Тест для любителей кино: Угадайте популярный курорт СССР по кадру из фильма 16:08Тест: узнайте ваш психологический возраст 15:44Тест: угадай фильм СССР по кадру с девушкой / Киностудия "Мосфильм" 15:37Уехавшая из России Пугачева резко ответила на критику Михайлова: Му**к ты! 15:32Как приготовить крем для торта: 4 ОБАЛДЕННЫХ рецепта на любой вкус / Никого не оставит равнодушным 15:05НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек 14:59Тест: Насколько хорошо вы знакомы с биографией Павла Прилучного? 14:10Рецепт дня: готовим ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ рисовые оладьи с сыром и зеленью / Домашние просят добавки 14:05Тест: разбираетесь ли вы в женских "штучках" / Только 10% мужчин смогут дать правильный ответ 13:29Весна, лето, осень или зима: к какому типу женщин вы относитесь? / Узнайте прямо сейчас! 12:40"За заслуги перед Отечеством": получит ли жена иноагента Пугачева орден к 75-летию 12:27Пройди ТЕСТ: готов ли ты вступить в комсомол? / Ответят только избранные / Вы в их числе? 10:574 простых, но НЕВЕРОЯТНО вкусных начинок для блинов на Масленицу / Творог, варенье, фрукты и шоколад / Попробуйте все! 09:58Грузинка Канделаки высказалась о происходящем в России 09:30ТЕСТ С АКЦЕНТОМ! Что вы знаете об известных российских армянах? 09:28Отгадайте комедийный фильм СССР по кадру / Киностудия Горького 09:12Готовим ТОРТ "Розовые мечты" с маршмэллоу К 8 МАРТА / Любимый рецепт с подробной инструкцией 08:10Сергею Бурунову – 47: вспоминаем его лучшие роли в кино 06:32Дислексия и дисграфия – не безграмотность, а диагноз / Как помочь школьнику с этой проблемой? 03:45"Лолиту очень жалко": Охлобыстин рассказал о серьезных проблемах Милявской 00:17Золотое молоко: что это за чудо-напиток и почему его так полезно пить? / Простой рецепт 21:50Не стоит слезы лить: 10 плюсов расставания / Чем хорошо одиночество 21:09"Египетская сила!" / Тест: угадайте популярный российский сериал по коронной фразе персонажа 20:27Вкуснейшие сырные крокеты к вашему столу! / Рецепт сырной закуски 19:49Тест: угадайте популярную советскую песню по символу / Сможете узнать хит СССР по эмодзи? 19:48Кто ты: отличница, хорошистка или троечница? Тест на знание школьной программы 18:41Вы не поверите! 8 интересных фактов про праздник 8 марта 18:15Угадайте популярный российский сериал по 4 фото / Сможете узнать кинокартину по предметам, которые там "снимались"? 17:36Тест для умников и умниц: насколько хорошо вы помните историю Древней Руси? 16:33Угадай советский фильм о женщине по кадру / Тест к Международному женскому дню 8 марта 16:22Готовим вкуснейший салат "Венеция" / Рецепт салата 16:04Готовим необычный томатный суп с фрикадельками: рецепт блюда для обеда
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Мастерим вазу для цветов из подручных материалов к 8 марта / Декор своими руками / ДЛЯ ТЮЛЬПАНОВ и не только

Мастерим вазу для цветов из подручных материалов к 8 марта / Декор своими руками / ДЛЯ ТЮЛЬПАНОВ и не только
108

Нет вазы для цветов? Тогда воспользуетесь советом от "Дни.ру"!

"Дни.ру" предлагают смастерить вазу для цветов из подручных материалов к 8 марта своими руками: создайте уникальный акцент в своем интерьере. Эта простая и креативная идея позволит вам превратить обычную трехлитровую банку в стильную вазу для тюльпанов и не только. Вам понадобится всего несколько простых материалов и пара шагов!

ШАГ 1:

Возьмите сухую бытовую трехлитровую банку и нанесите на поверхность клей "Момент". Рекомендуется использовать непрозрачный клей.

ШАГ 2:

Обмотайте банку бечевкой — снизу и до самого горлышка. Постепенно наматывайте веревку, плотно обтягивая каждый виток. Выберите цвет бечевки, который сочетается с вашим интерьером.

ШАГ 3:

Добавьте декоративные элементы. Наклейте на банку красивые пуговицы, стразы или бусины. Выберите украшения, которые соответствуют вашему стилю и предпочтениям.

ШАГ 4:

Ваша ваза для цветов готова! Установите ее на любое удобное место в вашем доме, наполните водой и наслаждайтесь красотой живых цветов.

Тюльпаны. Фото: Soeren Stache / ZB / www.globallookpress.com

7 марта 2024, 00:02
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не тюльпанами едиными: пять оригинальных букетов для самой любимой женщины / Подари ей настоящий праздник / Цветы на 8 марта

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: YouTube @avtorskiebukety
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Как не остаться без подарка на 8 марта – советы психолога

Готовим ТОРТ "Розовые мечты" с маршмэллоу К 8 МАРТА / Любимый рецепт с подробной инструкцией

Полезные советы

Сюжеты Полезные советы

Тест для дачников-садоводов / Хорошо ли вы разбираетесь во флоре лесов, полей и огородов

Тест для дачников-садоводов / Хорошо ли вы разбираетесь во флоре лесов, полей и огородов
Ежедневно нас окружает огромное количество растений. Предлагаем проверить свои знания в области ботаники. Ежедневно мы окружены огромным количеством растений, которые играют важную роль в жизни каждого человека.

Тест для путешественников: угадай страну по городу

Тест для путешественников: угадай страну по городу
Попробуйте угадать, в какой стране находится город, о котором вы, возможно, даже не слышали. Или все же слышали? Этот тест для искушенных путешественников и отъявленных интеллектуалов.

5 романтических комедий к 8 марта / Для идеального киновечера с любимой женщиной

5 романтических комедий к 8 марта / Для идеального киновечера с любимой женщиной
Провести праздник можно и дома. Собрали список романтических комедий к 8 марта. Многие привыкли отмечать любимый многими праздник в ресторанах, а кто-то предпочитает лишний раз остаться дома и провести время в уютной и спокойно обстановке.

Рецепт запеканки от поварихи Тоси из фильма "Девчата" / Картофельная запеканка с мясом по ГОСТу

Рецепт запеканки от поварихи Тоси из фильма "Девчата" / Картофельная запеканка с мясом по ГОСТу
Ностальгия со вкусом – это блюдо из любимого фильма. Попробуйте приготовить запеканку, о которой рассказывала Тося Кислицына. Что может быть вкуснее, чем старое доброе меню по ГОСТу из советской столовки или от повара-технолога той самой кулинарной закалки? Вспомните главную героиню из фильма "Девчата" (1961).

Идеальный план на 8 марта / Как провести этот день незабываемо

Идеальный план на 8 марта / Как провести этот день незабываемо
Грядет любимый многими праздник. Делимся идеальным планом на 8 марта. 8 марта – прекрасный повод провести время с близкими, поздравить женщин с этим праздником и подарить им внимание и заботу.

Выбор читателей

05/03ВтрУгадай советский фильм о женщине по кадру / Тест к Международному женскому дню 8 марта 05/03ВтрТест по русской литературе: Угадайте автора по герою книги 06/03СрдОтгадайте комедийный фильм СССР по кадру / Киностудия Горького 05/03ВтрКто ты: отличница, хорошистка или троечница? Тест на знание школьной программы 06/03СрдТест: угадай фильм СССР по кадру с девушкой / Киностудия "Мосфильм" 06/03Срд"Лолиту очень жалко": Охлобыстин рассказал о серьезных проблемах Милявской