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Среда 6 марта

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5 романтических комедий к 8 марта / Для идеального киновечера с любимой женщиной

5 романтических комедий к 8 марта / Для идеального киновечера с любимой женщиной
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Провести праздник можно и дома. Собрали список романтических комедий к 8 марта.

Многие привыкли отмечать любимый многими праздник в ресторанах, а кто-то предпочитает лишний раз остаться дома и провести время в уютной и спокойно обстановке. Можно приготовить романтический ужин, порисовать картину по номерам или провести киновечер с любимой женщиной. "Дни.ру" подготовили подборку романтических комедий к 8 марта.

"50 первых поцелуев"

Сюжет фильма рассказывает историю о Генри Роттинге, парне, который встречает девушку по имени Люси Уитмор. Героиня страдает от амнезии короткой длительности после аварии. Теперь каждое утро она забывает предыдущий день и все произошедшие события. Главный герой решает ухаживать за Люси, пытаясь каждый день завоевать ее снова и снова. Фильм сочетает в себе элементы комедии, драмы и романтики, создавая уникальную историю любви, которая преодолевает необычные обстоятельства. Картина тепло и трогательно показывает, как Генри и Люси борются с препятствиями, чтобы быть вместе.

"500 дней лета"

"500 дней лета" отличается от типичных романтических комедий своим нестандартным подходом к повествованию. Фильм рассказывает историю о парне по имени Том, который влюбляется в девушку по имени Саммер. Однако их отношения сложны и неоднозначны, так как Саммер не верит в истинную любовь и не хочет серьезных отношений. Фильм показывает 500 дней из их жизни: как они влюбляются, радуются, расстаются и снова встречаются.

"Ла-Ла Ленд"

Фильм стал настоящим хитом и завоевал множество наград, включая шесть премий "Оскар". Его любят за актерский состав, неповторимые музыкальные номера и яркие костюмы. "Ла-Ла Ленд" заставляет зрителей задуматься о ценности мечты и любви в нашей жизни. Сюжет фильма рассказывает о любви между музыкантом Себастьяном (Райан Гослинг) и начинающей актрисой Мией (Эмма Стоун) в современном Лос-Анджелесе. Они оба мечтают о карьере в своей области и даже добиваются успеха, но терпят крах в отношениях.

"Ну разве это не романтично"

Фильм рассказывает историю о молодой и циничной женщине-архитекторе, которая успела разочароваться в любви и ненавидит все романтические истории. Однако встреча с грабителем полностью меняет ее жизнь. Она оказывается в центре любовных страстей, где за ее сердце начинают бороться сразу двое мужчин.

"Чего хотят женщины"

Сюжет фильма рассказывает о Ники Маршалле – успешном рекламном агенте, который в результате необычного инцидента начинает слышать мысли женщин. Используя этот необычный дар, Ники пытается добиться повышения по должности, но вместо этого находит свою любовь.

6 марта 2024, 21:22
Попкорн. Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: YouTube @avtorskiebukety
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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