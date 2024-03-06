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Рецепт запеканки от поварихи Тоси из фильма "Девчата" / Картофельная запеканка с мясом по ГОСТу

Рецепт запеканки от поварихи Тоси из фильма "Девчата" / Картофельная запеканка с мясом по ГОСТу
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Ностальгия со вкусом – это блюдо из любимого фильма. Попробуйте приготовить запеканку, о которой рассказывала Тося Кислицына.

Что может быть вкуснее, чем старое доброе меню по ГОСТу из советской столовки или от повара-технолога той самой кулинарной закалки? Вспомните главную героиню из фильма "Девчата" (1961). В ее представлении из картофеля можно приготовить уйму блюд: картошка жареная, картошка вареная, картошка с грибами, картошка-пай, картофельная запеканка...

Мы предлагаем вам остановится на картофельной запеканке с мясом. Это сытное и вкусное блюдо не только порадует вашу семью, но и, возможно, смотивирует вас включить любимое советское кино.

Для приготовления КАРТОФЕЛЬНОЙ ЗАПЕКАНКИ С МЯСОМ вам потребуется:

Картофель – 700 граммов

Фарш мясной – 400 граммов

Сметана – 120 граммов

Мука – 80 граммов

Вода/бульон – 50 миллилитров

Масло растительное – 40 миллилитров

Сухари панировочные – 20 граммов

Лук репчатый – 100 граммов

Яйцо – 1 штука

Огурец – 30 граммов

Помидор – 30 граммов

Зелень – 5 граммов

Соль, перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Поместите порезанный, очищенный картофель в горячую подсоленную воду. Варите 20–25 минут до готовности. Слейте воду и подсушите картофель при закрытой крышке.

2. На одной сковороде обжарьте порезанный лук до готовности, на другой — фарш.

3. К фаршу добавьте соль, перец, муку, бульон/воду и тушите 5 минут. Затем добавьте обжаренный лук.

4. Разомните картофель до однородной массы и добавьте часть взбитого яйца.

5. Смажьте форму растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите сверху половину картофельной массы, следующий слой — фарш, затем — оставшийся картофель.

6. Соедините оставшееся яйцо со сметаной и смажьте этой смесью верхний слой картофеля.

7. Отправьте запеканку в духовку на 25 минут. Температура печи должна быть не менее 200 градусов.

8. Подавайте запеканку со свежими овощами, зеленью и сметаной. Приятного аппетита!

6 марта 2024, 21:06
YouTube / @ProdvizhenieTV✓ Надежный источник

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