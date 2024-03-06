Нежнейшее пюре с соусом песто! / Пальчики оближешь! / Рецепт любимого пюре

Одно из самых популярных блюд на российской кухне – это пюре. Как приготовить такую картошечку, чтобы ваши домашние не смогли от нее оторваться?

Пюре – это вкуснейший гарнир. Оно прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами. Дети очень любят есть его просто так – без добавок. Да и взрослые не откажут себе в удовольствии съесть одну-две порции любимой толченой картошечки. Однако ж при всей кажущейся простоте приготовления у пюре есть свои секреты. Предлагаем вам приготовить вкуснейшую картошку с соусом песто. Сочетание пюре с соусом – великолепное вкусовое решение для тех, кто привык к оригинальному вкусу блюда из картофеля.

Для приготовления этого блюда вам понадобится:

Картофель – 650 граммов

Соус песто – 60 граммов

Молоко – 150 миллилитров

Соль – по вкусу

Сливочное масло – 50 граммов

Приготовление:

1. Для начала нужно почистить картошку и хорошо ее промыть. Затем нарезаем картофелины на небольшие кусочки и отвариваем их до готовности в кипящей воде.

2. В сотейник наливаем молоко и кладем сливочное масло. Ставим посуду на огонь и кипятим молоко до растворения масла.

3. После того как сварится картошка, нужно слить воду. После этого добавляем к картофелю молоко с растопленным маслом. Соль и перец сыпем по вкусу.

4. Картошку нужно хорошенько потолочь в пюре, после чего добавить соус песто.

5. Ваше пюре с соусом песто готово! Можно подавать к столу с любимым гарниром, овощами или просто так! Приятного аппетита!