Вот как сегодня выглядит Алина Кабаева! Просто красавица! Губерниев показал спортсменку

В Сеть попала фотография Дмитрия Губерниева с олимпийской чемпионкой. Редкий кадр Алины Кабаевой взбудоражил общественность.

Популярная артистка получила любовь и признание зрителя благодаря своим успехам в спорте. В 2004 году она стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Сейчас спортсменка сфокусирована на общественной деятельности, она активно занимается популяризацией художественной гимнастики. На днях прошел ежегодный благотворительный фестиваль Алины Кабаевой, на который спортсменка приехала вместе со своим давним другом Дмитрием Губерниевым.

В этот раз фестиваль "Алина" проходил в Минске. В мероприятии приняли участие гимнастки из разных стран: Россия, Беларусь, Германия, Сербия, Армения, Китай, Германия. Как известно, Алина Кабаева не ведет свои социальные сети, поэтому увидеть новые фотографии артистки удается редко. Однако на фестивале ее сопровождал Дмитрий Губерниев, который показал, как сегодня выглядит Алина Кабаева, опубликовав фото с ней в Сети.

Алина Кабаева и Дмитрий Губерниев. Фото: соцсети / @guberniev_dmitry

На фотографии Алина Кабаева и Дмитрий Губерниев выглядят по-настоящему счастливыми. Они смотрят в камеру и улыбаются на фоне фотозоны. Олимпийская чемпионка будто помолодела. Ну просто красавица!

"Спасибо, Алина Маратовна!!! Фестиваль прошел просто блестяще!!!" – трогательно обратился Дмитрий Губерниев к Алине Кабаевой.

Ранее "Дни.ру" писали, что 40-летняя Алина Кабаева крупно влипла с подачи журналистов.