ЧТО сказала Мадонна сразу после выхода из комы | Шокирующее признание поп-иконы

Стали известны подробности госпитализации звезды. Мадонна сделала откровенное признание.

Популярная артистка считается одной из самых влиятельных и инновационных певиц в истории поп-музыки. Она известна своими провокационными текстами и образами, а также необычными выступлениями. Летом минувшего года звезда внезапно для всех попала в больницу. Позже стало известно, что Мадонна в коме.

В недавнем интервью поп-икона сделала шокирующее признание. После госпитализации врачам пришлось ввести Мадонну в медикаментозную кому. Она пробыла в ней четыре дня. По словам звезды, медики практически достали ее с того света. В момент, когда она находилась без сознания, она разговаривала с Богом. Как вспоминает певица, он звал ее с собой на тот свет. Однако артистка набралась силы, пришла в себя и закричала слово "Нет". Это первое, что она сказала сразу после выхода из комы.

Кроме того, звезда поделилась, что ей было непросто переживать период реабилитации. Однако благодаря врачам и поддержки детей она смогла встать на ноги.

"Мои дети — это то, что действительно помогло мне выжить, потому что они постоянно находились рядом", – вспоминает Мадонна.

Стоит отметить, что вокруг госпитализации звезды ходили разные слухи. Злые языки шептались, что Мадонна попала в больницу из-за употребления запрещенных веществ. Однако настоящая причина была в легочной и почечной недостаточности.

Ранее "Дни.ру" писали, что пережившая реанимацию Мадонна выставила напоказ свои прелести.