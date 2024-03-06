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Удиви ее манной кашей! Такого ты для нее еще не делал! / Красивый рецепт

Удиви ее манной кашей! Такого ты для нее еще не делал! / Красивый рецепт
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Порадуй любимую женщину завтраком в постель. Готовим манную кашу с малиной.

Завтрак в постель – замечательная и романтичная идея для празднования 8 Марта! Такой жест покажет вашей второй половинке, что вы цените и заботитесь о ней, и создаст приятное настроение на весь день. Предлагаем удивить даму своего сердца манной кашей с малиной. Уверены, что такого ты для нее еще не делал! Делимся красивым и необычным рецептом.

Для приготовления манной каши с малиной вам понадобятся следующие ингредиенты: 2 стакана кокосового молока, 2 стакана малины, пол стакана манной крупы, 1 чайная ложка сахара, щепотка соли, кусочек сливочного масла.

Приготовление:

1. В небольшой кастрюле с толстым дном смешайте манную крупу, кокосовое молоко, малину, сахар и соль. Доведите кашу до кипения на среднем огне. Чтобы избежать появления комочков, ее следует постоянно помешивать ложкой.

2. Затем варите кашу на небольшом огне, помешивая время от времени, пока она не загустеет и не примет кашеобразную консистенцию.

3. В готовую кашу добавьте кусочек сливочного масла. Закройте кашу крышкой и оставьте на 10 минут.

4. Подавайте манную кашу в глубокой тарелке и, по желанию, украсьте ее свежей малиной.

Разместите на подносе для завтрака ваше блюдо, чашку кофе и стакан свежевыжатого апельсинового сока. Завтрак на 8 марта готов. Приятного аппетита!

6 марта 2024, 17:29
Манная каша. Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/www.globallookpress.com
Telegram-канал / @topretsept✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Готовим праздничный ужин для мамы к 8 марта: с этими рецептами справится ЛЮБОЙ

Фото: freepik/@KamranAydinov
Фото: freepik/@azerbaijan_stockers
Фото: freepik/@freepik
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