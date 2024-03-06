Не делай это за день до 8 марта! / От чего отказывались наши предки / Народные приметы

7 марта по народному календарю – Маврикиев день. Что нельзя делать в этот день?



Накануне 8 марта православные христиане вспоминают святого Маврикия Апамейского. Согласно народным приметам, в день 7 марта лучше отложить некоторые дела и отказаться от части планов.

Что нельзя делать 7 марта

Жечь свечки в этот день не рекомендуют. Судьба может принести испытания и трудности.

Проводить любые обряды и ритуалы. Если кто-то все же решит затеять ворожбу, то ничего хорошего из этого не выйдет. Семью могут постигнуть разочарования, болезни и неудачи.

Заниматься шитьем и рукоделием в Маврикиев день нельзя. Из-за этого в семью могут прийти скандалы и измены.

Веник лучше не брать в этот день. Если подметать пол в Маврикиев день веником, то можно вымести из дома благополучие и достаток.

Увидели ласточку – не показывайте пальцем, иначе всю красоту ей отдадите.

Разрушать гнезда птиц ни в коем случае нельзя. Это сулит беды и несчастья.

Гладить белье тоже не рекомендуется.



Щелкать семечки в Маврикиев день нельзя – все зубы выпадут.

Супругам, прожившим меньше года вместе, спать раздельно в этот день нельзя – может настигнуть развод.

Работать в саду и огороде молча нельзя – урожая не жди.

Пользоваться чужим полотенцем нельзя – все беды на себя перетянешь.

Что можно делать 7 марта

Сажать капусту – будет хороший урожай.

Кормить птиц – дождетесь хороших вестей.

Дарить будущему жениху шарф. Если шарф будет греть его – к скорой свадьбе, если колоть – к расставанию.