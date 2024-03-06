Не делай это за день до 8 марта! / От чего отказывались наши предки / Народные приметы

Накануне 8 марта православные христиане вспоминают святого Маврикия Апамейского. Согласно народным приметам, в день 7 марта лучше отложить некоторые дела и отказаться от части планов.
Что нельзя делать 7 марта
Жечь свечки в этот день не рекомендуют. Судьба может принести испытания и трудности.
Проводить любые обряды и ритуалы. Если кто-то все же решит затеять ворожбу, то ничего хорошего из этого не выйдет. Семью могут постигнуть разочарования, болезни и неудачи.
Заниматься шитьем и рукоделием в Маврикиев день нельзя. Из-за этого в семью могут прийти скандалы и измены.
Веник лучше не брать в этот день. Если подметать пол в Маврикиев день веником, то можно вымести из дома благополучие и достаток.
Увидели ласточку – не показывайте пальцем, иначе всю красоту ей отдадите.
Разрушать гнезда птиц ни в коем случае нельзя. Это сулит беды и несчастья.
Гладить белье тоже не рекомендуется.
Щелкать семечки в Маврикиев день нельзя – все зубы выпадут.
Супругам, прожившим меньше года вместе, спать раздельно в этот день нельзя – может настигнуть развод.
Работать в саду и огороде молча нельзя – урожая не жди.
Пользоваться чужим полотенцем нельзя – все беды на себя перетянешь.
Что можно делать 7 марта
Сажать капусту – будет хороший урожай.
Кормить птиц – дождетесь хороших вестей.
Дарить будущему жениху шарф. Если шарф будет греть его – к скорой свадьбе, если колоть – к расставанию.