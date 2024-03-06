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Уехавшая из России Пугачева резко ответила на критику Михайлова: Му**к ты!

Уехавшая из России Пугачева резко ответила на критику Михайлова: Му**к ты!
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Несколько дней назад Стас Михайлов резко высказался в адрес уехавших из России артистов и предсказал их печальное будущее. Уехавшие артисты молчать не стали.

"Они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги", – заявил Стас Михайлов за кулисами сборного концерта. Сам он считает все происходящее сегодня "освобождением братьев" и проявляет свою патриотическую позицию, как настоящий мужчина.

Действительно, за последние два года многие из звезд первой величины покинули родные палестины. Кто-то теперь сидит тихо, как Валерий Леонтьев. А кто-то делает громкие заявления и плюет в Россию при первой же возможности. Тот же пятый муж Примадонны при каждом удобном случае со сцены и в интернете распространяет фейки и клеймит Россию. Он с Пугачевой в прошлом году даже участвовал в русофобском шабаше в Юрмале, где Лайма Вайкуле собирала деньги для боевиков ВСУ. Многим это показалось возмутительным и омерзительным.

Живущая в Израиле Алла Пугачева этот спич оставшегося в России Михайлова явно услышала. И обратилась к нему через запрещенную социальную сеть. Правда, выглядело это не очень умно с ее стороны. Такого от певицы никто не ожидал.

"Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени-то, да ноги не те, — заявила жена иноагента. — Чего ты испугался? Давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь".

Сделала артистка и важное заявление о том, что в Россию не вернется. Мол, остается в Израиле. Да и паспорт Кипра у нее есть, по которому можно жить в 27 странах мира.

"Не собираются нормальные люди возвращаться туда. А если уже вернусь, ей-Богу, скажу, что думаю. А пока что я могу? Му**к ты, Стасик!", – резко ответила Пугачева живущему в России Михайлову.

Правда, не все оценили этот неожиданный выпад Пугачевой. "Совсем бабка сбрендила", "А Орбакайте что здесь делает? Деньги зарабатывает?", "Низко и недостойно великой певицы вести такие разборки", "Уехала, и сидела бы себе тихо, чем ртом старческим двигать", – пишут люди в комментариях. Поддержала ее разве что продюсер Нателла Крапивина.

Напомним, народная артистка Советского Союза в феврале 2022 года покинула Отчизну. Теперь с двумя младшими детьми и мужем-иноагентом она живет в Израиле, где получила гражданство. За два года в России она появлялась всего дважды. А вот ее старшая дочь Кристина Орбакайте пытается тут зарабатывать и только что дала концерт в центре Петербурга, а теперь спела и в баре Москвы.

6 марта 2024, 15:37
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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