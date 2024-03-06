Как приготовить крем для торта: 4 ОБАЛДЕННЫХ рецепта на любой вкус / Никого не оставит равнодушным

Вкусный и нежный крем для торта легко можно сделать на домашней кухне. Редакция "Дни.ру" подготовила для читателей 4 нехитрых рецепта.
Вам не нужно будет бегать и искать пальцу единорога. Большая часть продуктов есть либо дома, либо в ближайшем магазине. Скорее выбирайте, какой из вариантов приготовления вам нравится больше.
Крем для торта – СЛИВОЧНЫЙ
Вам понадобится:
100 мл. воды
120 г. сахарного песка
25 г. лимонной цедры
4 яичных желтка
200 г. сливочного масла
Ванилин или ванильный сахар (по вкусу)
1. Поместите сахар и воду в сотейник. Варите около 5 минут. Далее выключите огонь и добавьте к сладкой жидкости ванилин и лимонную цедру. Накройте крышкой и дайте постоять минут 15.
2. В отдельной емкости разотрите желтки. Постепенно вливайте к ним приготовленный сироп. Поставьте на слабый огонь и варите примерно 5-10 минут. Не забывайте помешивать.
3. Маленькими кусочками добавляйте в крем масло. В конечном итоге у вас должен получиться крем, напоминающий пену.
Крем для торта – ТВОРОЖНЫЙ
Вам понадобится:
500 г. творога (чем жирнее, тем лучше)
200 г. сметаны
100 г. сахара
Протрите творог через дуршлаг. После смешайте его с сахаром и сметаной. Взбейте все миксером до образования пышной пены. Крем готов.
Крем для торта – ШОКОЛАДНЫЙ
Вам понадобится:
500 мл. молока
4 яйца
200 гр. сахара
60 г. пшеничной муки
100 г. шоколада
Ванилин или ванильный сахар (по вкусу)
1. Вскипятите молоко. Добавьте к нему ванилин и натертый на терке шоколад. Проварите и снимите с огня на 15 минут.
2. Разотрите яйца с пшеничной мукой и сахаром. Полученную массу смешайте с молоком. Поставьте на умеренный огонь на 10 минут. Помешивайте крем до полной готовности.
Крем для торта – ЧАЙНЫЙ
Вам понадобится:
30 г. чая
500 мл. воды
25 г. лимонной цедры
750 мл. сливок
100 г. сахара
10 яичных желтков
Корица (по вкусу)
1. В отдельную емкость поместите чай, корицу и цедру лимона. Залейте все кипящей водой. Через 10 минут хорошо процедите отвар. Прокипятите его вместе со сливками и сахаром.
2. В другой таре взбейте желтки. Залейте их приготовленной чайно-сливочной смесью. Хорошенько все перемешайте. Варите на среднем огне, не доводя до кипения и загустения. Снимите с огня и помешивайте крем до полного остывания.