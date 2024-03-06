Тест: угадай фильм СССР по кадру с девушкой / Киностудия "Мосфильм"

Советские фильмы оставили след в истории мирового кино. И одной из наиболее ярких его составляющих являются девушки-актрисы, их безупречная игра и уникальная красота.
Одними из самых известных советских актрис были Наталья Фатеева, Анастасия Вертинская, Ирина Муравьева, Екатерина Васильева и другие. Девушки поразили зрителей своей актерской игрой, а талант и харизма артисток стали неотъемлемой частью советского кино.
Сегодня "Дни.ру" предлагают угадать фильм СССР по кадру с девушкой. Сможете пройти тест и назвать эпохальные произведения киностудии "Мосфильм"?
кадр 1
а) Алешкина любовь
б) Утренние поезда
в) Девчата
КАДР 2
а) Простая история
б) Взрослые дети
в) Северная повесть
КАДР 3
а) Переходный возраст
б) А если это любовь?
в) Алешкина любовь
КАДР 4
а) Путь к причалу
б) Северная повесть
в) Увольнение на берег
КАДР 5
а) Председатель
б) Ждите писем
в) Коллеги
КАДР 6
а) Чудотворная
б) Июльский дождь
в) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
ВНИМАНИЕ! ОТВЕТЫ НА ТЕСТ / ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!
Правильные ответы на тест: 1 — в (Девчата), 2 — б (Взрослые дети), 3 — б (А если это любовь), 4 — в (Увольнение на берег), 5 — в (Коллеги), 6 — в ( Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен).