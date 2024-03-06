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Тест: угадай фильм СССР по кадру с девушкой / Киностудия "Мосфильм"

Тест: угадай фильм СССР по кадру с девушкой / Киностудия "Мосфильм"
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Советский кинематограф является неотъемлемой частью культурного наследия России.

Советские фильмы оставили след в истории мирового кино. И одной из наиболее ярких его составляющих являются девушки-актрисы, их безупречная игра и уникальная красота.

Одними из самых известных советских актрис были Наталья Фатеева, Анастасия Вертинская, Ирина Муравьева, Екатерина Васильева и другие. Девушки поразили зрителей своей актерской игрой, а талант и харизма артисток стали неотъемлемой частью советского кино.

Сегодня "Дни.ру" предлагают угадать фильм СССР по кадру с девушкой. Сможете пройти тест и назвать эпохальные произведения киностудии "Мосфильм"?

кадр 1

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Алешкина любовь

б) Утренние поезда

в) Девчата

КАДР 2

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Простая история

б) Взрослые дети

в) Северная повесть

КАДР 3

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Переходный возраст

б) А если это любовь?

в) Алешкина любовь

КАДР 4

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Путь к причалу

б) Северная повесть

в) Увольнение на берег

КАДР 5

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Председатель

б) Ждите писем

в) Коллеги

КАДР 6

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Чудотворная

б) Июльский дождь

в) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

ВНИМАНИЕ! ОТВЕТЫ НА ТЕСТ / ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!

Фото: YouTube / @gorkyfilmstudio

Правильные ответы на тест: 1 — в (Девчата), 2 — б (Взрослые дети), 3 — б (А если это любовь), 4 — в (Увольнение на берег), 5 — в (Коллеги), 6 — в ( Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен).

6 марта 2024, 15:44
Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для киноманов / Угадайте по кадру советский фильм, снятый на Кавказе

Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Пятый канал Россия&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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