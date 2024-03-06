Тест: Насколько хорошо вы знакомы с биографией Павла Прилучного?

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Среда 6 марта

15:05НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек 14:59Тест: Насколько хорошо вы знакомы с биографией Павла Прилучного? 14:10Рецепт дня: готовим ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ рисовые оладьи с сыром и зеленью / Домашние просят добавки 14:05Тест: разбираетесь ли вы в женских "штучках" / Только 10% мужчин смогут дать правильный ответ 13:29Весна, лето, осень или зима: к какому типу женщин вы относитесь? / Узнайте прямо сейчас! 12:40"За заслуги перед Отечеством": получит ли жена иноагента Пугачева орден к 75-летию 12:27Пройди ТЕСТ: готов ли ты вступить в комсомол? / Ответят только избранные / Вы в их числе? 10:574 простых, но НЕВЕРОЯТНО вкусных начинок для блинов на Масленицу / Творог, варенье, фрукты и шоколад / Попробуйте все! 09:58Грузинка Канделаки высказалась о происходящем в России 09:30ТЕСТ С АКЦЕНТОМ! Что вы знаете об известных российских армянах? 09:28Отгадайте комедийный фильм СССР по кадру / Киностудия Горького 09:12Готовим ТОРТ "Розовые мечты" с маршмэллоу К 8 МАРТА / Любимый рецепт с подробной инструкцией 08:10Сергею Бурунову – 47: вспоминаем его лучшие роли в кино 06:32Дислексия и дисграфия – не безграмотность, а диагноз / Как помочь школьнику с этой проблемой? 03:45"Лолиту очень жалко": Охлобыстин рассказал о серьезных проблемах Милявской 00:17Золотое молоко: что это за чудо-напиток и почему его так полезно пить? / Простой рецепт 21:50Не стоит слезы лить: 10 плюсов расставания / Чем хорошо одиночество 21:09"Египетская сила!" / Тест: угадайте популярный российский сериал по коронной фразе персонажа 20:27Вкуснейшие сырные крокеты к вашему столу! / Рецепт сырной закуски 19:49Тест: угадайте популярную советскую песню по символу / Сможете узнать хит СССР по эмодзи? 19:48Кто ты: отличница, хорошистка или троечница? Тест на знание школьной программы 18:41Вы не поверите! 8 интересных фактов про праздник 8 марта 18:15Угадайте популярный российский сериал по 4 фото / Сможете узнать кинокартину по предметам, которые там "снимались"? 17:36Тест для умников и умниц: насколько хорошо вы помните историю Древней Руси? 16:33Угадай советский фильм о женщине по кадру / Тест к Международному женскому дню 8 марта 16:22Готовим вкуснейший салат "Венеция" / Рецепт салата 16:04Готовим необычный томатный суп с фрикадельками: рецепт блюда для обеда 15:40К Великому посту: готовим борщ без мяса / Рецепт борща с фасолью 15:32Тест по русской литературе: Угадайте автора по герою книги 14:53Готовим УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЕ миндальное печенье с шоколадом по итальянскому рецепту / Ну просто пальчики оближешь! 14:14Тест: насколько хорошо вы знаете весенние приметы / Ответят только настоящие эрудиты / Вы в их числе? 13:26Готовим ВКУСНЕЙШИЕ жареные креветки с чесноком / Рецепт настолько простой, что справится любой / Скорее сохраняйте себе! 13:05"Занимает чужое место": вернувшегося на ТВ Киркорова предложено устранить 13:02Елене Яковлевой – 63: с какими неудачами в прошлом звезде пришлось столкнуться? 12:45Тест для настоящих фанатов режиссера Шукшина / Насколько хорошо вы знаете фильм "Калина красная"? 12:33Тест для знатоков географии / Сможете отличить правду ото лжи? 12:16Коллеги гадают: Анита Цой странным поступком озадачила весь шоу-бизнес 11:57Киркоров удалил пост с признанием в любви к Пугачевой 11:54Народные приметы на 5 марта 2024 года: что можно и нельзя делать в день Катыша? 11:36Тест: хорошо ли вы знаете настоящую историю 8 Марта? / 8 вопросов о Международном женском дне / Справитесь? 11:05Из песни слов не выкинешь! Тест для любителей советской музыки 10:27Тест для самых внимательных зрителей фильма "Вокзал для двоих" 10:04Порадуй любимую женщину вкуснейшим тортом к 8 марта: рецепт десерта "Красный бархат" 10:00Тест: насколько хорошо вы помните героев сериала "Друзья" 09:31Поставила точку в споре: Ходченкова оголила живот после слухов о беременности 09:04Разочаровал фанатов: почему SHAMAN отказался исполнять гимн России 06:34Готовим печеночный торт / Шаг за шагом к ИЗЫСКАННОМУ угощению / Подробный рецепт 03:2010 ошибок, которые может совершить женщина 8 марта: проведи этот день ярко и запоминающе! 00:11Как избавиться от сонного паралича? / Это упражнение поможет справиться с пугающим состоянием! 22:02Не тюльпанами едиными: пять оригинальных букетов для самой любимой женщины / Подари ей настоящий праздник / Цветы на 8 марта
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Тест: Насколько хорошо вы знакомы с биографией Павла Прилучного?

Тест: Насколько хорошо вы знакомы с биографией Павла Прилучного?
43

Павел Прилучный может похвастаться успехами не только в карьере, но и в личной жизни. Предлагает вам пройти тест и погрузиться в биографию звезды.

Популярный российский актер театра и кино Павел Прилучный собрал огромную армию поклонников, благодаря блистательно исполненным фильмам. Кроме того, фамилия звезды остается на слуху у россиян из-за многочисленных скандалов, связанных с его личной жизнью.

А насколько хорошо вы знакомы с биографией и творчеством Павла Прилучного? Пройдите новый тест от "Дни.ру" и попробуйте ответить на интересные вопросы об актере.


1. Каким видом спорта в детстве занимался Павел Прилучный?

а. Бокс

б. Футбол

в. Теннис

г. Фехтование


2. Какой театральный вуз закончил артист?

а. Школа-студия МХАТ

б. ВГИК

в. ГИТИС

г. Училище имени Щепкина


3. Какое утверждение про сериал "Мажор" соответствует действительности?

а. Павел Прилучный получил звание народного артиста РФ за исполненную роль

б. Права на сериал купил сервис Netflix

в. Сериал "Мент в законе" является сиквелом "Мажора"

г. Четвертый сезон сериала запретили к показу


4. На съемках какой картины Павел Прилучный познакомился с Агатой Муцениеце?

Агата Муцениеце. Фото: Artem Sobolev / news.ru / www.globallookpress.com

а. "Закрытая школа"

б. "Мажор"

в. "На игре"

г. "Геймеры"


5. Сколько сыновей у актера?

а. Ни одного

б. Один

в. Двое

г. Трое


6. В клипе какой российской звезды снялся Павел Прилучный?

а. Любовь Успенская

б. Леонид Агутин

в. Полина Гагарина

г. Филипп Киркоров


7. Как зовут дочь актера?

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

а. Мия

б. Майя

в. Мария

г. Марина


8. В каком фильме героя артиста зовут Саша?

а. "Водитель-олигарх"

б. "Рубеж"

в. "Любовники"

г. "Тень звезды"


9. В сериале, посвященной какой музыкальной группе, снимается Павел Прилучный?

а. "Комбинация"

б "ВИА Гра"

в. "Воровайки"

г. "Фабрика"


10. Режиссером какого сериала выступил Павел Прилучный?

а. "Квест"

б. "Форс-мажор"

в. "Призрак"

г. "В клетке"

Правильные ответы на тест:

1 – а. Бокс

2 – в. ГИТИС

3 – б. Права на сериал купил сервис Netflix

4 – а. "Закрытая школа"

5 – в. Двое

6 – б. Леонид Агутин

7 – а. Мия

8 – в. "Любовники"

9 – а. "Комбинация"

10 – г. "В клетке"

6 марта 2024, 14:59
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Какие необычные подарки получили звезды от своих детей: показываем фото

Фото: соцсети / @zepyur_brutyan
Фото: Telegram / @aizalovesyou
Фото: соцсети / @poplavskaya_evge
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Тест для киноманов / Угадайте по кадру советский фильм, снятый на Кавказе

Тест для любителей кино: Угадайте популярный курорт СССР по кадру из фильма

ТЕСТ С АКЦЕНТОМ! Что вы знаете об известных российских армянах?

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек

НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек
Многие знаменитости отечественного шоу-бизнеса держат собак. Некоторые – породистых. Другие, и их немало, подбирают собак на улице, берут из приютов, лечат, выхаживают. Звездная жизнь нередко сопровождается одиночеством.

Рецепт дня: готовим ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ рисовые оладьи с сыром и зеленью / Домашние просят добавки

Рецепт дня: готовим ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ рисовые оладьи с сыром и зеленью / Домашние просят добавки
Желаете полакомиться вкусной, ароматной и воздушной выпечкой? Тогда держите наш рецепт дня. Давайте приготовим нежнейшие рисовые оладьи с сыром и зеленью. Рисовые оладьи с сыром и зеленью – отличная идея для тех, кто хочет полакомиться вкусненьким.

Тест: разбираетесь ли вы в женских "штучках" / Только 10% мужчин смогут дать правильный ответ

Тест: разбираетесь ли вы в женских "штучках" / Только 10% мужчин смогут дать правильный ответ
Консилер, хайлайтер, тонер... На туалетном столике у каждой женщины есть предметы, которые вызывают у мужчин недоумение. Сильный пол редко интересуется деталями женской "рутины", как использование филлеров или процесс завивки ресниц.

Весна, лето, осень или зима: к какому типу женщин вы относитесь? / Узнайте прямо сейчас!

Весна, лето, осень или зима: к какому типу женщин вы относитесь? / Узнайте прямо сейчас!
Существует теория, что узнать свой цветотип можно по временам года. Весна и лето, например, имеют теплые оттенки, а осень и зима – холодные. Давайте разбираться. Безусловно, каждый человек является созданием уникальным.

"За заслуги перед Отечеством": получит ли жена иноагента Пугачева орден к 75-летию

"За заслуги перед Отечеством": получит ли жена иноагента Пугачева орден к 75-летию
15 апреля живущей в Израиле Народной артистке Советского Союза исполнится 75 лет. О том, чего ей стоит ждать в этот день на родине, узнали "Дни.ру". В прежние времена юбилей Примадонны стал бы главным событием в стране на несколько дней.

Выбор читателей

05/03ВтрУгадай советский фильм о женщине по кадру / Тест к Международному женскому дню 8 марта 05/03ВтрТест по русской литературе: Угадайте автора по герою книги 06/03СрдОтгадайте комедийный фильм СССР по кадру / Киностудия Горького 05/03ВтрКто ты: отличница, хорошистка или троечница? Тест на знание школьной программы 04/03ПндМартиросян высмеял поведение Тодоренко в музыкальном шоу "Маска" 04/03ПндКрасавица-дочка! Вот как выглядит 8-летняя наследница Утяшевой и Воли! Уникальные кадры!