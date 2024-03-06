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Весна, лето, осень или зима: к какому типу женщин вы относитесь? / Узнайте прямо сейчас!

Весна, лето, осень или зима: к какому типу женщин вы относитесь? / Узнайте прямо сейчас!
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Существует теория, что узнать свой цветотип можно по временам года. Весна и лето, например, имеют теплые оттенки, а осень и зима – холодные. Давайте разбираться.

Безусловно, каждый человек является созданием уникальным. Мы имеем индивидуальные черты лица и соответствующую им колористику. Поэтому и существует такое понятие, как "цветотип" внешности.

Редакция "Дни.ру" решила разобраться в этом интересном вопросе. Рассказываем, к какому типу женщин вы относитесь: весна, лето, осень или зима.

Как определить свой цветотип?

Способ №1. Сожмите руку в кулак и взгляните на окрас своих костяшек. Если они желтоватые, то ваш тип – весна и лето. Если тон приближен к сине-розовому, то – осень и зима.

Способ №2. Обратите внимание на вены. Обычно они имеют два цвета: голубой или зеленый. Если их цвет голубой, то вы представительница холодного времени года, а если зеленый, то теплого.

Способ №3. Очистите кожу лица от макияжа и встаньте перед зеркалом. Если у вас крашеные волосы, то спрячьте их за платком. Взгляните на оттенок кожи. Если цвет вашего лица ближе к персиковому, то вы имеете теплый цветотип. Если оно розоватое, то холодный.

ЗИМА

Этот тип внешности считается самым ярким и эффектным. Его представительницы обычно имеют темный цвет волос и глаз. И одежду таким женщинам лучше выбираться соответствующую. Добавьте в свой гардероб вещи с глубокими оттенками и с холодным подтоном. Например, темно-синие, насыщенно черные, серые и бордовые.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

ВЕСНА

Данный тип внешности считается нежным и мягким. Женщины цветотипа весна обычно имеют светлую кожу и золотистого цвета волосы. В качестве рекомендаций по подбору гардероба эксперты советуют выбирать спокойные оттенки. Например, светло-бежевые, персиковые, молочно-шоколадные и тепло-оранжевые.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

ЛЕТО

Летние женщины обычно обладают нежнейшей кожей светлого оливкового цвета. Характерная черта представительниц этого цветотипа – глаза серых оттенков. Волосы таких дам обычно светлые или темно-русые, но без золотого отлива (это про весну). Цветовая гамма, которая идет летним женщинам, скорее светлая. Отлично подойдут такие оттенки, как белый, приглушенный синий, серо-голубой или светло-лиловый.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

ОСЕНЬ

Этот тип внешности считается наиболее природным. Осенние женщины выглядят настолько ярко, что могут даже не использовать косметику. Кожа представительниц данного цветотипа обычно персиковая или даже медная. Иногда у них есть золотистые веснушки. Волосы таких дам чаще всего рыжие, светло-медные или каштановые. В гардеробе осенним женщинам лучше иметь вещи теплых оттенков. Например, кремовые, темно-зеленые и шоколадные.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

6 марта 2024, 13:29
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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