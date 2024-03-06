"За заслуги перед Отечеством": получит ли жена иноагента Пугачева орден к 75-летию

15 апреля живущей в Израиле Народной артистке Советского Союза исполнится 75 лет. О том, чего ей стоит ждать в этот день на родине, узнали "Дни.ру".

В прежние времена юбилей Примадонны стал бы главным событием в стране на несколько дней. Эфиры федеральных телеканалов были бы посвящены артистке – ток-шоу, концерты, фильмы... Именно так было на 70-летии Аллы Борисовны, когда казалось, что вся Россия только и говорит, что об этом важном событии.

Планировалось, что на 75 лет исполнительница получит орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. И будет полным кавалеров этой высокой награды. Она удостаивалась ее "за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства" в 1999-м, 2009-м и 2014-м годах. Аккурат к юбилеям.

Но теперь о таком ордене живущей в Израиле с иностранным агентом артистке и мечтать нельзя. Они с мужем наговорили и наделали много такого, что впору заводить уголовные дела, а не награждать. Семейство перечеркнуло собственными руками все свои былые заслуги в родной стране.

"Пугачева не только не получит никаких наград к юбилею, но и рискует потерять те, которые имеет, рискует лишиться замка в Грязи, если она и ее муж продолжат антироссийскую риторику, – заявил "Дни.ру" знакомый с ситуацией чиновник. – Более дано, дано негласное указание не замечать юбилея певицы на радио и телевидении, не упоминать ее имя даже".