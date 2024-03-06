НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек

Многие знаменитости отечественного шоу-бизнеса держат собак. Некоторые – породистых. Другие, и их немало, подбирают собак на улице, берут из приютов, лечат, выхаживают.

Звездная жизнь нередко сопровождается одиночеством. В мире шоу-бизнеса, где господствуют конкуренция, сплетни и зависть, найти истинных друзей — задача не из легких. Среди бури страстей, у знаменитостей есть надежные спутники, которые ни при каких обстоятельствах не отвернутся от них — любимые питомцы. Интересно, какова жизнь собак, принадлежащих известным личностям из светского мира, и какие породы они предпочитают? Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек. Давайте посмотрим, кто их защищает?

НАДЕЖДА БАБКИНА



Надежда Георгиевна является владелицей собаки породы лавретка с необычной кличкой — Топаз Сергеевич. Щенок обрел свой дом в пространстве театра "Русская песня", в котором выступает артистка. Ничего себе! Известно, что ансамбль пытается приручить питомца к народному творчеству, к сожалению, пока попытки не увенчались успехом:

"Но мы не сдаемся!" — сообщила Надежда Бабкина в личном блоге.

ЯНА ПОПЛАВСКАЯ

Актриса является хозяйкой питомца породы бордер-колли, собаки по кличке Николь. Яна Поплавская часто выставляет фотографии и видео с совместных прогулок. Посмотрите, какая очаровательная девочка!

МАРИНА ЮДАШКИНА

Супруга скончавшегося Валентина Юдашкина воспитывает овчарку по кличке Тагир. Марина часто делится с поклонниками в Сети фотографиями и рассказывает, как ей приятно, что дома бизнесвумен всегда встречают с улыбкой.

ГЛЮКОЗА

3 марта 2024 года российская поп-певица завела собаку породы американская акита. Пса назвали Сема. Глюкоза напомнила, что в прошлом году семья артистки переживала потерю питомца Муфтика:

"Было принято решение завести белого и пушистого "медвежонка". Столько тепла и любви он принес в дом!" — сообщила Глюкоза в личном блоге.

