Пройди ТЕСТ: готов ли ты вступить в комсомол? / Ответят только избранные / Вы в их числе?

Комсомол был создан более 100 лет назад. В эпоху СССР в столь известную молодежную структуру могли попасть только избранные ребята. Как правило, они отличались особой целеустремленностью, талантом и верностью.

Десятки миллионов советских ребят прошли через всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, иными словами, комсомол. Осенью 1991 года было принято решение о закрытии этой известной организации. Прошлого, конечно, не вернуть, но вспомнить не запрещается.

Редакция "Дни.ру" подготовила для читателей увлекательный тест. Давай узнаем, готов ли ты вступить в комсомол. Правила викторины максимально простые: отвечайте на вопросы и сверяйтесь с верными ответами, которые надежно спрятаны в конце статьи. Удачи!

1. С какого возраста принимали в комсомол?

а. С рождения

б. С 10 лет

в. С 14 лет

2. Что вы ответите партии, если она скажет “Надо!”?

а. Да!

б. Есть!

в. Вперед!

3. Сколько стоило членство в комсомоле для школьников и студентов?

а. Оно было бесплатным

б. 2 копейки в месяц

в. 1 рубль в месяц

4. Назовите предельный возраст комсомольца

а. 25 лет

б. 47 лет

в. 28 лет

5. Сколько орденов у ВЛКСМ?

а. 6

б. 10

в. 4

6. Как называлось основное издание ЦК ВЛКСМ?

а. Комсомольская правда

б. Юный комсомолец

в. Советская молодежь

7. Продолжите лозунг "Если тебе комсомолец имя — ………!"

а. ... то для врага оно как проклятие!

б. ... имя крепи делами своими!

в. Такого лозунга не существовало

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Правильные ответы: 1-в (с 14 лет), 2-б (Есть!), 3-б (2 копейки в месяц), 4-в (28 лет), 5-а (шесть), 6-а (Комсомольская правда), 7-б (имя крепи делами своими!).