Пройди ТЕСТ: готов ли ты вступить в комсомол? / Ответят только избранные / Вы в их числе?

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Среда 6 марта

12:40"За заслуги перед Отечеством": получит ли жена иноагента Пугачева орден к 75-летию 12:27Пройди ТЕСТ: готов ли ты вступить в комсомол? / Ответят только избранные / Вы в их числе? 10:574 простых, но НЕВЕРОЯТНО вкусных начинок для блинов на Масленицу / Творог, варенье, фрукты и шоколад / Попробуйте все! 09:58Грузинка Канделаки высказалась о происходящем в России 09:30ТЕСТ С АКЦЕНТОМ! Что вы знаете об известных российских армянах? 09:28Отгадайте комедийный фильм СССР по кадру / Киностудия Горького 09:12Готовим ТОРТ "Розовые мечты" с маршмэллоу К 8 МАРТА / Любимый рецепт с подробной инструкцией 08:10Сергею Бурунову – 47: вспоминаем его лучшие роли в кино 06:32Дислексия и дисграфия – не безграмотность, а диагноз / Как помочь школьнику с этой проблемой? 03:45"Лолиту очень жалко": Охлобыстин рассказал о серьезных проблемах Милявской 00:17Золотое молоко: что это за чудо-напиток и почему его так полезно пить? / Простой рецепт 21:50Не стоит слезы лить: 10 плюсов расставания / Чем хорошо одиночество 21:09"Египетская сила!" / Тест: угадайте популярный российский сериал по коронной фразе персонажа 20:27Вкуснейшие сырные крокеты к вашему столу! / Рецепт сырной закуски 19:49Тест: угадайте популярную советскую песню по символу / Сможете узнать хит СССР по эмодзи? 19:48Кто ты: отличница, хорошистка или троечница? Тест на знание школьной программы 18:41Вы не поверите! 8 интересных фактов про праздник 8 марта 18:15Угадайте популярный российский сериал по 4 фото / Сможете узнать кинокартину по предметам, которые там "снимались"? 17:36Тест для умников и умниц: насколько хорошо вы помните историю Древней Руси? 16:33Угадай советский фильм о женщине по кадру / Тест к Международному женскому дню 8 марта 16:22Готовим вкуснейший салат "Венеция" / Рецепт салата 16:04Готовим необычный томатный суп с фрикадельками: рецепт блюда для обеда 15:40К Великому посту: готовим борщ без мяса / Рецепт борща с фасолью 15:32Тест по русской литературе: Угадайте автора по герою книги 14:53Готовим УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЕ миндальное печенье с шоколадом по итальянскому рецепту / Ну просто пальчики оближешь! 14:14Тест: насколько хорошо вы знаете весенние приметы / Ответят только настоящие эрудиты / Вы в их числе? 13:26Готовим ВКУСНЕЙШИЕ жареные креветки с чесноком / Рецепт настолько простой, что справится любой / Скорее сохраняйте себе! 13:05"Занимает чужое место": вернувшегося на ТВ Киркорова предложено устранить 13:02Елене Яковлевой – 63: с какими неудачами в прошлом звезде пришлось столкнуться? 12:45Тест для настоящих фанатов режиссера Шукшина / Насколько хорошо вы знаете фильм "Калина красная"? 12:33Тест для знатоков географии / Сможете отличить правду ото лжи? 12:16Коллеги гадают: Анита Цой странным поступком озадачила весь шоу-бизнес 11:57Киркоров удалил пост с признанием в любви к Пугачевой 11:54Народные приметы на 5 марта 2024 года: что можно и нельзя делать в день Катыша? 11:36Тест: хорошо ли вы знаете настоящую историю 8 Марта? / 8 вопросов о Международном женском дне / Справитесь? 11:05Из песни слов не выкинешь! Тест для любителей советской музыки 10:27Тест для самых внимательных зрителей фильма "Вокзал для двоих" 10:04Порадуй любимую женщину вкуснейшим тортом к 8 марта: рецепт десерта "Красный бархат" 10:00Тест: насколько хорошо вы помните героев сериала "Друзья" 09:31Поставила точку в споре: Ходченкова оголила живот после слухов о беременности 09:04Разочаровал фанатов: почему SHAMAN отказался исполнять гимн России 06:34Готовим печеночный торт / Шаг за шагом к ИЗЫСКАННОМУ угощению / Подробный рецепт 03:2010 ошибок, которые может совершить женщина 8 марта: проведи этот день ярко и запоминающе! 00:11Как избавиться от сонного паралича? / Это упражнение поможет справиться с пугающим состоянием! 22:02Не тюльпанами едиными: пять оригинальных букетов для самой любимой женщины / Подари ей настоящий праздник / Цветы на 8 марта 21:28Тест: проверь свои знания о дачных делах / Ответят только настоящие садоводы-огородники 21:04Главные факты о Международном женском дне / История праздника / Что мы празднуем 8 марта? 20:31Народные приметы на Масленичную неделю / Календарь примет на середину марта 19:38Фастфуд по ГОСТу: чем баловали себя советские граждане? / Сосиска в тесте / Оригинальный рецепт 19:21Тест: попробуйте вспомнить культовые фильмы конца XX века по кадру / 15 ностальгических вопросов
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Пройди ТЕСТ: готов ли ты вступить в комсомол? / Ответят только избранные / Вы в их числе?

Пройди ТЕСТ: готов ли ты вступить в комсомол? / Ответят только избранные / Вы в их числе?
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Комсомол был создан более 100 лет назад. В эпоху СССР в столь известную молодежную структуру могли попасть только избранные ребята. Как правило, они отличались особой целеустремленностью, талантом и верностью.

Десятки миллионов советских ребят прошли через всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, иными словами, комсомол. Осенью 1991 года было принято решение о закрытии этой известной организации. Прошлого, конечно, не вернуть, но вспомнить не запрещается.

Редакция "Дни.ру" подготовила для читателей увлекательный тест. Давай узнаем, готов ли ты вступить в комсомол. Правила викторины максимально простые: отвечайте на вопросы и сверяйтесь с верными ответами, которые надежно спрятаны в конце статьи. Удачи!

1. С какого возраста принимали в комсомол?

а. С рождения

б. С 10 лет

в. С 14 лет

2. Что вы ответите партии, если она скажет “Надо!”?

а. Да!

б. Есть!

в. Вперед!

3. Сколько стоило членство в комсомоле для школьников и студентов?

а. Оно было бесплатным

б. 2 копейки в месяц

в. 1 рубль в месяц

4. Назовите предельный возраст комсомольца

а. 25 лет

б. 47 лет

в. 28 лет

5. Сколько орденов у ВЛКСМ?

а. 6

б. 10

в. 4

6. Как называлось основное издание ЦК ВЛКСМ?

а. Комсомольская правда

б. Юный комсомолец

в. Советская молодежь

7. Продолжите лозунг "Если тебе комсомолец имя — ………!"

а. ... то для врага оно как проклятие!

б. ... имя крепи делами своими!

в. Такого лозунга не существовало

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Правильные ответы: 1-в (с 14 лет), 2-б (Есть!), 3-б (2 копейки в месяц), 4-в (28 лет), 5-а (шесть), 6-а (Комсомольская правда), 7-б (имя крепи делами своими!).

6 марта 2024, 12:27
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для киноманов / Угадайте по кадру советский фильм, снятый на Кавказе

Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Пятый канал Россия&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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