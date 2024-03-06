Тест для любителей кино: Угадайте популярный курорт СССР по кадру из фильма

Хорошо знакомы с географией или, быть может, любите пересматривать советские фильмы? Тогда попробуйте угадать популярный курорт СССР по кадру из кино.

У советских граждан было много развлечений: каждый год они ездили отдыхать на курорт, а каждый вечер после работы смотрели любимые фильмы. "Дни.ру" совместили эти явления и создали тест для вас.

Хорошо знакомы с географией или, быть может, любите пересматривать советское кино? Тогда попробуйте угадать популярный курорт СССР по кадру из фильма. Тест состоит из пяти фотографий.







1. Андрей Миронов, Наталья Фатеева, Евгений Жариков и другие звезды фильма "Три плюс два" отдыхали на черноморском побережье именно этого курорта.

а. Сочи

б. Гагра

в. Крым





2. Николай Караченцов, Леонид Куравлев, Марина Неелова в картины "Дамы приглашают кавалеров" также засветились на фоне Черного моря. А где проходили съемки?

а. Новороссийск

б. Сочи

в. Батуми





3. В фильме "Будьте моим мужем" Елена Проклова, Нина Русланова, Андрей Миронов и другие актеры могли наслаждать пляжами знаменитого советского курорта.

а. Крым

б. Туапсе

в. Сочи





4. Турбазы "Орлиный приют" из фильма "Спортлото-82" в реальности никогда не существовало. Однако любой советский зритель по кадру мог догадаться, где проходили съемки.

а. Крым

б. Анапа

в. Сухум





5. Любители советских фильмов точно помнят, что в картине "Любовь и голуби" есть курортные сцены. Сможете вспомнить место съемок?

а. Юрмала

б. Батуми

в. Новороссийск

Правильные ответы на тест:

1 – в. Крым

2 – б. Сочи

3 – в. Сочи

4 – а. Крым

5 – б. Батуми

Если справились успешно, значит вас ждет еще один интересный тест, посвященный советским фильмам. "Дни.ру" предлагают угадать правдивые утверждения.