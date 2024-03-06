Тест для любителей кино: Угадайте популярный курорт СССР по кадру из фильма

У советских граждан было много развлечений: каждый год они ездили отдыхать на курорт, а каждый вечер после работы смотрели любимые фильмы. "Дни.ру" совместили эти явления и создали тест для вас.
Хорошо знакомы с географией или, быть может, любите пересматривать советское кино? Тогда попробуйте угадать популярный курорт СССР по кадру из фильма. Тест состоит из пяти фотографий.
1. Андрей Миронов, Наталья Фатеева, Евгений Жариков и другие звезды фильма "Три плюс два" отдыхали на черноморском побережье именно этого курорта.
а. Сочи
б. Гагра
в. Крым
2. Николай Караченцов, Леонид Куравлев, Марина Неелова в картины "Дамы приглашают кавалеров" также засветились на фоне Черного моря. А где проходили съемки?
а. Новороссийск
б. Сочи
в. Батуми
3. В фильме "Будьте моим мужем" Елена Проклова, Нина Русланова, Андрей Миронов и другие актеры могли наслаждать пляжами знаменитого советского курорта.
а. Крым
б. Туапсе
в. Сочи
4. Турбазы "Орлиный приют" из фильма "Спортлото-82" в реальности никогда не существовало. Однако любой советский зритель по кадру мог догадаться, где проходили съемки.
а. Крым
б. Анапа
в. Сухум
5. Любители советских фильмов точно помнят, что в картине "Любовь и голуби" есть курортные сцены. Сможете вспомнить место съемок?
а. Юрмала
б. Батуми
в. Новороссийск
Правильные ответы на тест:
1 – в. Крым
2 – б. Сочи
3 – в. Сочи
4 – а. Крым
5 – б. Батуми
Если справились успешно, значит вас ждет еще один интересный тест, посвященный советским фильмам. "Дни.ру" предлагают угадать правдивые утверждения.