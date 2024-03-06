4 простых, но НЕВЕРОЯТНО вкусных начинок для блинов на Масленицу / Творог, варенье, фрукты и шоколад / Попробуйте все!

Масленица – славянский праздник, который каждый год отмечается с особым размахом. Люди пекут блины, устраивают гуляния, катаются с горок и торжественно сжигают чучело.

Каждый год люди в нашей стране с нетерпением ждут наступления масленичной недели. В 2024 году "проводы" зимы начинаются в понедельник, 11 марта, и продлятся до воскресенья, 17 марта . В эти дни народ будет веселиться на свежем воздухе, угощаться плюшками со сметаной и ароматными оладушками. А самым главным атрибутом торжества считаются блины. Какая Масленица без них?

Редакция "Дни.ру" уже вовсю готовится к праздничной неделе. Для любимых читателей мы собрали несколько невероятно вкусных начинок для блинов на Масленицу. Скорее сохраняйте себе. Ваши домашние точно останутся под впечатлением!

Начинка для блинов на Масленицу №1 – творожно-сливочная

Вам понадобится:

200 г. творога (чем жирнее, тем лучше)

100 мл. сливок высокой жирности

4 ст.л. молока

3 ст.л. сахарного песка (можно использовать больше)

В одной емкости смешайте творог с молоком до состояния крема, а в другой – взбейте сливки. Аккуратно введите сливочную массу в чашку с творогом. Добавьте сахар и хорошенько перемешайте. По желанию добавьте в начинку для блинов на Масленицу изюм и ванильный сахар.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

Начинка для блинов на Масленицу №2 – с апельсиновым вареньем

Вам понадобится:

500 мл. апельсинового сока (лучше выжать его самостоятельно)

25 г. сливочного масла

5-6 ст.л. пудры сахарной

4 ст.л. варенья из апельсинов

В сотейник поместите сливочное масло, пудру сахарную, варенье из апельсинов и сок. Далее доведите массу до кипения и варите примерно 15 минут. Должен получиться густой соус к блинчикам на Масленицу.

Начинка для блинов на Масленицу №3 – фруктовая

Вам понадобится:

50 г. сливочного масла

4 ст.л. сахарного песка

2 яблока

1 груша

100 г. замороженной смородины (можно использовать красную)

Нарежьте яблоко и грушу, разморозьте смородину. В сотейнике обжарьте фрукты на сливочном масле и добавьте к ним сахарный песок. Начинка готова.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

Перед подачей можно выложить ее на блин и завернуть в мешочек. Вырежьте из второго яблока кружочки и закрепите ими блин.

Начинка для блинов на Масленицу №4 – шоколадная

Вам понадобится:

100 г. шоколада (лучше использовать темные сорта)

50 г. сливочного масла

1-2 ст.л. чистой воды

2 ст.л. пудры сахарной

свежие фрукты (для украшения)

Растопите плитку шоколада и 1-2 столовых ложки воды на водяной бане или в микроволновой печи. Проделайте тоже самое со сливочным маслом. Аккуратно введите в смесь масла растопленный шоколад. Хорошо перемешайте. После этого добавьте к смеси сахарную пудру. Начинка для блинов на Масленицу готова!