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Среда 6 марта

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Тест: разбираетесь ли вы в женских "штучках" / Только 10% мужчин смогут дать правильный ответ

Тест: разбираетесь ли вы в женских "штучках" / Только 10% мужчин смогут дать правильный ответ
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Консилер, хайлайтер, тонер... На туалетном столике у каждой женщины есть предметы, которые вызывают у мужчин недоумение.

Сильный пол редко интересуется деталями женской "рутины", как использование филлеров или процесс завивки ресниц. Как можно не знать о том, как это происходит и для чего нужно? Дело в том, что мужчинам эти вещи просто не интересны — и это нормально! Каждому свое, как говорится.

Мужчины и женщины мыслят по-разному. И это не секрет! Если спросить у любой женщины, что такое палаццо или как выглядят щипцы для завивки ресниц, она сразу же ответит и может даже поделиться некоторыми советами.

Интересно, а что произойдет, если задать такие вопросы мужчине? А это мы сейчас и проверим!

Сегодня "Дни.ру" бросают вызов сильному полу: сможете разобраться в женских "штучках"? Предупреждаем сразу: только 10% мужчин смогут отдать правильный ответ! Итак, приступим!

1. ЧТО ЗДЕСЬ ИЗОБРАЖЕНО?


Фото: Freepik.com

а) Яйцо! Очевидно же...

б) Спонж для нанесения макияжа

в) Многоразовый тампон

2. ПОВЫШАЕМ СТАВКИ. ЧТО ЭТО?

Фото: Freepik.com

а) Менструальная чаша

б) Мерная чаша

в) Вакуумная банка для массажа

3. ЭТО ЧТО ЕЩЕ ЗА "ЧАСТЬ ПАЗЛА"?

Фото: Freepik.com

а) Заколка

б) Массажер

в) Разделитель для пальцев ног

4. ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА КАРТИНКЕ?

Фото: Freepik.com

а) Плойка для ресниц

б) Роллер-массажер

в) Пемза для пяток с ручкой

5. А ЭТО ЧТО?

Фото: Дни.ру

а) Маска для лица

б) Патчи для глаз

в) Сыворотка для волос

6. ЧТО ЭТО ЗА "ШАРИКИ"?

Фото: Freepik.com

а) Румяна для щек

б) Контур для лица

в) Пудра для лица

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Правильные ответы на тест: 1 — б (спонж для нанесения макияжа), 2 — а (менструальная чаша), 3 — в (разделитель пальцев ног), 4 — б (роллер-массажер), 5 — б (патчи для глаз), 6 — в (пудра для лица).

6 марта 2024, 14:05
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест и вспомните любимых актеров

Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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