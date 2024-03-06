Грузинка Канделаки высказалась о происходящем в России

В Москве состоялась громкая премьера фильма российского-армянского режиссера Сарика Андреасяна "Онегин". Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.

Многим покажется странным, что уроженец Еревана снимает кино по русской классике. Но, как известно, наша страна – страна возможностей. "Россия тем и хороша, что даже армянин может тут снимать кино по Пушкину", – улыбается Сарик. И говорит, что он – лучший режиссер нашей страны сегодня. А его жена Лиза Моряк – лучшая актриса. Никто, впрочем, и не сомневался.

Фильм по Пушкину получился интернациональный – в нем снимались и Марк Андреасян, и Карэн Бадалов. А одним из продюсеров стал Гевонд Андреасян. А одной из первых ленту увидела уроженка Тбилиси Тина Канделаки. Сегодня она – заместитель генерального директора и управляющий директор "Газпром-медиа". От происходящего на экране она просто открыла рот и ахнула. "Какая Россия все-таки красивая!" – высказалась Тинатин. Виды ее впечатлили!

Стоит заметить, что натурные съемки фильма, действительно, впечатляют. Они проходили в 2023 году в Москве и Санкт-Петербурге. А среди локаций можно заметить Певческий мост, усадьбу Суханово, Большой Гатчинский дворец. Для съемок были выстроены целые улицы двух столиц!

В прокат картина выйдет 7 марта.