Готовим ТОРТ "Розовые мечты" с маршмэллоу К 8 МАРТА / Любимый рецепт с подробной инструкцией

Впереди 8 Марта, а это значит, что самое время подумать о вкусном подарке для своих близких женщин. Редакция "Дни.ру" подготовила для любимых читателей несложный рецепт десерта с подробной инструкцией. Торт "Розовые мечты" с маршмэллоу точно не оставит никого равнодушным. Скорее сохраняйте себе наш способ приготовления.
Чтобы приготовить торт "Розовые мечты" с маршмэллоу к 8 Марта, вам понадобится:
1,5 стакана пшеничной муки
2 яйца
220 г. сахара
6 ст.л. какао-порошка
110 г. сметаны
165 г. сливочного масла
0,5 ч.л. разрыхлителя
0,5 ч.л. пищевой соды
2 ч.л. ванилина
6 ст.л. кипятка
Для начинки нужно:
450 г. маршмэллоу
450 г. масла сливочного
1 стакан сахарной пудры
200 г. стружки кокоса
Пищевой краситель (розовый) или любимое варенье
Готовим торт "Розовые мечты" с маршмэллоу к 8 Марта:
1. Разогрейте духовой шкаф до температуры 140 градусов. Параллельно с этим возьмите термостойкую посуду, в которой будет выпекаться тортик, смажьте ее сливочным маслом и слегка присыпьте мукой.
2. В одной миске взбейте порошок какао с кипятком, а в другой – пшеничную муку, соду, разрыхлитель и соль. Растопите сливочное масло вместе с сахарным песком на умеренном огне. Не забывайте помешивать.
Далее снимите смесь с огня, вылейте ее в смесь какао и остудите. После добавьте в масло яйца, ванилин и какао. Взбейте ингредиенты до однородной массы, постепенно (в несколько этапов) добавляя мучную смесь и сметану.
3. Вылейте тесто в форму и отправляйте его в духовой шкаф на 60-70 минут. Готовность бисквита можно проверить зубочисткой.
4. Переходим к начинке. В микроволновой печи расплавьте маршмэллоу. В другой посуде взбейте сливочное масло до состояния воздушности. Смешайте эти ингредиенты. Отмерьте один стакан получившейся начинки.
5. Возвращаемся к пирогу. В центре полностью остывшего изделия сделайте отверстие диаметром с горлышко стакана. Достаньте серединку и залейте туда начинку из масла и маршмэллоу. Покройте отверстие тонким слоем остатков пирога.
6. В оставшуюся часть начинки добавьте сахарную пудру и краситель (либо варенье). Хорошо все смешайте. Покройте готовый пирог с начинкой внутри толстым слоем получившейся глазури. Сверху посыпьте кокосовой стружкой. Торт "Розовые мечты" с маршмэллоу к 8 Марта готов!