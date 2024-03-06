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Среда 6 марта

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Готовим ТОРТ "Розовые мечты" с маршмэллоу К 8 МАРТА / Любимый рецепт с подробной инструкцией

Готовим ТОРТ "Розовые мечты" с маршмэллоу К 8 МАРТА / Любимый рецепт с подробной инструкцией
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Делимся любимым рецептом угощения к празднику 8 Марта. Воздушные ванильные коржи с какао и нежнейшая начинка из маршмэллоу – ну просто пальчики оближешь. Давайте готовить!

Впереди 8 Марта, а это значит, что самое время подумать о вкусном подарке для своих близких женщин. Редакция "Дни.ру" подготовила для любимых читателей несложный рецепт десерта с подробной инструкцией. Торт "Розовые мечты" с маршмэллоу точно не оставит никого равнодушным. Скорее сохраняйте себе наш способ приготовления.

Чтобы приготовить торт "Розовые мечты" с маршмэллоу к 8 Марта, вам понадобится:


1,5 стакана пшеничной муки

2 яйца

220 г. сахара

6 ст.л. какао-порошка

110 г. сметаны

165 г. сливочного масла

0,5 ч.л. разрыхлителя

0,5 ч.л. пищевой соды

2 ч.л. ванилина

6 ст.л. кипятка

Для начинки нужно:

450 г. маршмэллоу

450 г. масла сливочного

1 стакан сахарной пудры

200 г. стружки кокоса

Пищевой краситель (розовый) или любимое варенье

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

Готовим торт "Розовые мечты" с маршмэллоу к 8 Марта:


1. Разогрейте духовой шкаф до температуры 140 градусов. Параллельно с этим возьмите термостойкую посуду, в которой будет выпекаться тортик, смажьте ее сливочным маслом и слегка присыпьте мукой.

2. В одной миске взбейте порошок какао с кипятком, а в другой – пшеничную муку, соду, разрыхлитель и соль. Растопите сливочное масло вместе с сахарным песком на умеренном огне. Не забывайте помешивать.

Далее снимите смесь с огня, вылейте ее в смесь какао и остудите. После добавьте в масло яйца, ванилин и какао. Взбейте ингредиенты до однородной массы, постепенно (в несколько этапов) добавляя мучную смесь и сметану.

3. Вылейте тесто в форму и отправляйте его в духовой шкаф на 60-70 минут. Готовность бисквита можно проверить зубочисткой.

4. Переходим к начинке. В микроволновой печи расплавьте маршмэллоу. В другой посуде взбейте сливочное масло до состояния воздушности. Смешайте эти ингредиенты. Отмерьте один стакан получившейся начинки.

5. Возвращаемся к пирогу. В центре полностью остывшего изделия сделайте отверстие диаметром с горлышко стакана. Достаньте серединку и залейте туда начинку из масла и маршмэллоу. Покройте отверстие тонким слоем остатков пирога.

6. В оставшуюся часть начинки добавьте сахарную пудру и краситель (либо варенье). Хорошо все смешайте. Покройте готовый пирог с начинкой внутри толстым слоем получившейся глазури. Сверху посыпьте кокосовой стружкой. Торт "Розовые мечты" с маршмэллоу к 8 Марта готов!

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
6 марта 2024, 09:12
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Готовим праздничный ужин для мамы к 8 марта: с этими рецептами справится ЛЮБОЙ

Фото: freepik/@KamranAydinov
Фото: freepik/@azerbaijan_stockers
Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@freepik

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