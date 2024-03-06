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Среда 6 марта

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Отгадайте комедийный фильм СССР по кадру / Киностудия Горького

Отгадайте комедийный фильм СССР по кадру / Киностудия Горького
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Комедийные жанры советского кинематографа являются неотъемлемой частью его богатого наследия.

Советский кинематограф славился своим постоянным стремлением к хорошей комедии. Фильмы производства СССР не портили зрителям настроение, а, наоборот, поднимали его, вызывая искренний смех и положительные эмоции.

Советская комедия постоянно играла на народных стереотипах и образах. Сюжеты часто вращались вокруг обычных людей и их повседневных проблем. Бытовая ситуация, в которую попадали персонажи, была всегда близкой к жизни смотрящих. Это позволяло зрителям легко воспринимать и понимать происходящее на экране.

Фильмы подмечали нелепость некоторых ситуаций и способность самих героев смеяться над собой. Самоирония создавала атмосферу дистанцирования от проблем, позволяя зрителю расслабиться и получить максимум удовольствия от просмотра.

Главная особенность советской комедии — это талантливые актерские составы. Часто к одному проекту привлекались легендарные артисты, способные создать неповторимые образы и подчеркнуть все комедийные нюансы сценария. И сегодня, годы спустя, эти фильмы остаются популярными и любимыми, продолжая радовать своим искрометным юмором.

Сегодня "Дни.ру" предлагают отгадать комедийный фильм СССР киностудии им. М. Горького по кадру. Сможете узнать любимый фильм по одному фото? Приступим!

1. ИЗ КАКОГО КОМЕДИЙНОГО ФИЛЬМА ЭТОТ КАДР?

Фото: YouTube / @gorkyfilmstudio

а) Свадьба в Малиновке

б) Девчата

в) Вечера на хуторе близ Диканьки

2. ОТГАДАЕТЕ СОВЕТСКИЙ ФИЛЬМ ПО ЭТОМУ КАДРУ?

Фото: YouTube / @gorkyfilmstudio

а) Женатый холостяк

б) Берегите женщин

в) Вечерницы

3. УГАДАЙТЕ КОМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ ПО КАДРУ:

Фото: YouTube / @gorkyfilmstudio

а) Однажды двадцать лет спустя

б) Жена моя, дети мои

в) Предчувствие любви

4. ИЗ КАКОГО СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА ЭТОТ КАДР?

Фото: YouTube / @gorkyfilmstudio

а) Вольный ветер

б) У матросов нет вопросов

в) Путешествие мсье Перришона

5. ОТГАДАЕТЕ КОМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ СССР ПО ЭТОМУ КАДРУ?

Фото: YouTube / @gorkyfilmstudio

а) В Москве, проездом...

б) Карьера Димы Горина

в) Не ходите, девки, замуж

6. УГАДАЙТЕ КОМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ ПО КАДРУ:

Фото: YouTube / @gorkyfilmstudio

а) Очень важная персона

б) Елки-палки!

в) Все наоборот

7. ИЗ КАКОГО СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА ЭТОТ КАДР?

Фото: YouTube / @gorkyfilmstudio

а) Не самый удачный день

б) Красиво жить не запретишь

в) Штрафной удар


Правильные ответы на тест: 1 — в (Вечера на хуторе близ Диканьки), 2 — а (Женатый холостяк), 3 — а (Однажды двадцать лет спустя), 4 — б (У матросов нет вопросов), 5 — а (В Москве, проездом...), 6 — б (Елки-палки!), 7 — в (Штрафной удар).

6 марта 2024, 09:28
Фото: YouTube / @gorkyfilmstudio
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: УГАДАЙТЕ ФИЛЬМ СССР ПО КАДРУ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial

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