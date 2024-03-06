Дислексия и дисграфия – не безграмотность, а диагноз / Как помочь школьнику с этой проблемой?

В нашей культуре прочно укрепилось убеждение: человек, который мало читает и безграмотно пишет, глупый. Детям всегда говорят: больше читай, только это может развивать интеллект.



Если посмотреть на огромный список ученых, писателей, дизайнеров, режиссеров с диагнозом «дислексия» уверенность в том, что мало читающий человек не может быть умным и успешным тает.

Раньше дислексию называли словесной слепотой – загадочное состояние, когда человек видит хорошо, но почему-то не может научиться бегло читать. Иногда это состояние сопровождается еще и дисграфией – стойкими трудностями в освоении письма. О том, как помочь школьнику с такими проблемами учиться рассказала Виктория Ефимова — психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель клиники «Прогноз» профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И.Герцена

Слово "диагноз" ассоциируется с медициной, с необходимостью лечения. Дислексия и дисграфия – это тоже диагнозы. Но точнее было бы сказать, что у людей с этими диагнозами нет никакого заболевания, просто их мозг работает по другим законам. Это не лень, не отсутствие усердия. Мозг человека с дислексией иначе обрабатывает графические символы – буквы, слова. При этом уровень развития интеллекта у таких людей может быть очень высоким.

Обычно о дислексии и дисграфии начинают говорить в конце второго класса. До этого трудности с чтением и письмом списывают на затянувшийся период адаптации к школе. Что происходит дальше?

Часто взрослые игнорируют тот факт, что у ребенка объективные трудности, с которыми он не может справиться при всем желании. В итоге ученик день за днем находится в ситуации стресса: он ежедневно вынужден заниматься деятельностью, в которой он не может быть успешным.

Как помочь ребенку? Дислексия – это на всю жизнь. Но можно многое сделать для ребенка в нескольких областях.

Занятия с логопедом и нейропсихологом научат ребенка замечать свои ошибки, проверять и исправлять их.

В специализированном неврологическом центре помогут с помощью медицинской аппаратуры выявить, какие слабые места есть в работе нервной системы. Например, у детей с дислексией часто бывают вестибулярные нарушения. Если в этом случае регулярно выполнять специальные упражнения, читать становится легче.

А что могут сделать родители? Даже самые заботливые родители часто совершают серьезную ошибку. Они полностью сосредотачиваются на диагнозе ребенка: борются с дислексией, говорят только об этом. Постепенно у ребенка кроме проблем с чтением возникают проблемы с самооценкой, повышается тревожность, может возникнуть депрессия, которую придется лечить у психиатра. А ведь именно семья должна быть тем безопасным островом, на котором ребенка любят таким, какой он есть.

Выбирая специалистов и занятия для ребенка с трудностями в обучении не забудьте задать себе вопрос: а какие у моего ребенка есть сильные стороны?

Возможно, он отлично рисует, танцует или увлекается физикой. Нельзя лишать его этих увлечений из-за того, что он долго делает уроки и должен ходить к логопеду.

Вот 5 стратегий, которые точно помогут:

1. Донесите до ребенка важную мысль о том, что у него есть сильные стороны:

– Да, тебе пока сложно читать, но зато ты отлично рисуешь (плаваешь, бегаешь и т.д.).

2. Будьте всегда на стороне ребенка в разговорах с педагогами. Оставайтесь адвокатом своего ребенка.

3. Учите ребенка использовать компенсаторные стратегии – альтернативные способы получения информации:

Аудиокниги

Документальные фильмы

Подкасты

Компьютерные программы, превращающие текст в речь и наоборот.

4. Читайте ребенку вслух, даже если он подросток

5. Рассказывайте ребенку про известных людей с дислексией. Кстати, эта информация поможет и вам иначе взглянуть на этот диагноз.

Мозг, работающий иначе – это не всегда недостаток. Для многих творческих профессий – это даже преимущество. Да, конечно, нужно думать о том, как закончить школу, как сдать экзамены. Но школа когда-нибудь закончится. И уже будет не важно, какие отметки когда-то были у вашего ребенка. Важно, сохраниться ли его уверенность в своих силах и внутренняя мотивация.