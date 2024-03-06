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Среда 6 марта

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Сергею Бурунову – 47: вспоминаем его лучшие роли в кино

Сергею Бурунову – 47: вспоминаем его лучшие роли в кино
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Знаменитый актер отмечает свой день рождения. Предлагаем вспомнить культовые роли в кино Сергея Бурунова.

Настоящая слава к актеру пришла лишь в 30 лет. Долгое время он занимался дубляжом. Его голосом говорят Джонни Депп, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо. Однако в 2008 году он решил принять участие в шоу "Большая разница", которое как раз и прославило его. Сегодня Сергей Бурунов отмечает свой 47 день рождения. "Дни.ру" решили вспомнить его лучшие роли в кино.

Пара из будущего

В данном фильме Сергей Бурунов исполняет главную роль вместе с Марией Ароновой. К слову, этот союз успел полюбиться многим зрителям. По сюжету возлюбленные терпят крах в отношениях. Кажется, что уже ничего не может спасти брак и нужно разводиться. Однако процесс развода в будущем – услуга не из дешевых. Так, у них появляется возможность вернуться в прошлое и разлучить самих себя в молодости. Правда, сделать это не так просто, ведь молодые Женя и Саша отстаивают свою любовь. Считается, что в данном фильме Сергей Бурунов играет одну из драматических и интертекстуальных ролей в своей фильмографии.

Полицейский с Рублевки

Многие считают, что именно этот сериал прославил актера. Более того, поклонники неоднократно говорят, что Сергей Бурунов был рожден, чтобы играть полицейских. Сериал рассказывает о его приключениях. Он работает начальником отдела МВД "Барвиха-Северное" в Москве и постоянно сталкивается с издевками со стороны своего подчиненного Гриши Измайлова. Зрители полюбили роль Сергея Бурунова за то, что он смог сочетать долю комизма и трагизма в одном персонаже.

Родные

В данной картине Сергей Бурунов играет главу семейства. У него появляется желание исполнить свою давнюю мечту: выступить на сцене Грушинского фестиваля с собственной песней. Близким ничего не остается, как поддержать Павла Карнаухова. Семье предстоит проехать через всю Россию и столкнуться с различными ситуации, которые проверят их на прочность. Сам Сергей Бурунов неоднократно признавался, что данный фильм сильно подействовал на него и заменил сеансы с психологом.

6 марта 2024, 08:10
Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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