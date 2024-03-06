"Лолиту очень жалко": Охлобыстин рассказал о серьезных проблемах Милявской

Иван Охлобыстин уверен, что негативные последствия "голой" вечеринки носят для Лолиты Милявской временный характер.

Певица Лолита Милявская была вынуждена приостановить свою карьеру после того, как приняла участие в вульгарном шабаше Насти Ивлеевой. От звезды отвернулись поклонники, против нее ополчился народ, что в итоге привело к отмене концертов.

Сегодня исполнительница хита "На Титанике" испытывает серьезные проблемы. Он них рассказал Иван Охлобыстин в интервью Вячеславу Манучарову. По словам актера, певица лишилась доходов, но должна смириться с этим.

"Лолиту очень жалко", – добавил Иван Охлобыстин, подчеркнув, что негативные последствия "голой" вечеринки носят для звезды временный характер. "Проблема устранится, если она искренний человек, а она искренний человек", – охарактеризовал Милявскую актер.

Продюсер отметил, что ему также жалко Настю Ивлееву, которая организовала скандальную тусовку. Удивительно, что при этом к Филиппу Киркорову Иван Охлобыстин настроен намного более негативно.

В то же время актер отказался оценивать Диму Билана, назвав его хорошим человеком. А поп-короля он предложил устранить со сцены.

Ивана Охлобыстин не считает поездку Филиппа Киркорова в новые регионы достаточным основание для прощения. По его словам, певец занимает чужое место на отечественной эстраде.

Почему отношение звезды "Интернов" настолько сильно отличается к Лолите Милявской и к Филиппу Киркорову, остается загадкой. Возможно, он считает поступок народного артиста неискренним.