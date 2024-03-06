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Вторник 5 марта

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Золотое молоко: что это за чудо-напиток и почему его так полезно пить? / Простой рецепт

Золотое молоко: что это за чудо-напиток и почему его так полезно пить? / Простой рецепт
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Золотое молоко – напиток, который славится своими чудодейственными свойствами. Многие врачи, пропагандирующие здоровый образ жизни, утверждают, что это питье – настоящая кладезь полезных веществ. Давайте разбираться!

"Золотое молоко" пришло к нам из мира аюрведы. Готовится оно из самого обыкновенного коровьего молока с добавлением нескольких ложек куркумы. О том, что молоко – продукт полезный, все знают уже давно. А вот про чудодейственные свойства оранжевой специи большинство людей узнали относительно недавно. Редакция "Дни.ру" рассказывает читателям, чем же полезно "золотое молоко" и почему так важно его пить.

Большое количество исследований уже доказали, что этот чудо-напиток имеет множество полезных свойств. Он, например, обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами и используется как антиоксидант. "Золотое молоко", по мнению ученых, борется с распространением псориаза и атопического дерматита, а также благоприятно воздействует на лечение акне.

Помимо прочего, частое потребление молока с куркумой может помочь справиться с проблемами ЖКТ и предупредить развитие язвы. "Золотое молоко", возможно, еще и помогает в борьбе с простудой, диабетом 2-го типа, депрессией и даже раковыми заболеваниями. Правда, научно на сегодняшний день это не доказано. Рассказываем, как правильно готовить этот чудо-напиток.

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Чтобы приготовить "золотое молоко" вам понадобится:
250 мл. молока
1 ч.л. порошка куркумы
0,5 ч.л. корицы (молотой)
0,5 ч.л. имбиря (молотого или натертого)
Мед (по желанию)

1. В небольшой кастрюле смешайте все ингредиенты, кроме меда. Доведите смесь до кипения, после чего убавьте огонь и варите примерно 5 минут. Молоко должно стать золотистого цвета.
2. Снимите кастрюлю с огня и процедите смесь, по желанию добавьте мед. Напиток готов!

6 марта 2024, 00:17
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

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